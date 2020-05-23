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От осложнений Covid-19 умер глава Кременецкого райсовета

23 мая 2020, 01:17

У чиновника не выдержало сердце.

От коронавируса умер глава райсовета / Фото: Facebook/Владимир Стефанский

В Тернопольской области от коронавируса 22 мая умер глава Кременецкого районного совета Тернопольской области Владимир Стефанский.

"Сегодня перестало биться сердце самого лучшего отца, друга и просто светлого человека. Папа, мы тебя очень сильно любим. В связи со сложившейся ситуацией, публичных похорон не будет. Помолитесь, пожалуйста за него", - написал в Facebook его сын Александр Стефанский.

В райсовете о смерти главы сообщили без уточнения диагноза.

"С глубокой скорбью сообщаем, что сегодня, 22 мая 2020 года, внезапно перестало биться доброе и отзывчивое сердце нашего руководителя, искреннего и порядочного человека - Стефанского Владимира Ананьевича", - заявили в райсовете на странице в Facebook.

Известно, что 49-летний Стефанский и его заместитель с коронавирусом были доставлены в больницу на прошлой неделе. Председатель райсовета был госпитализирован в Почаевскую больницу, его состояние оценивалось как тяжелое. Известно, что болезнь дала осложнение на сердце. Кременецкий районный совет чиновник возглавлял с 2015 года.

Как ранее сообщалось, народный депутат от партии Слуга народа и председатель комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Юрий Аристов инфицирован коронавирусом.

Напомним, ранее нардеп и представитель фракции Оппозиционная плаформа За Життя Нестор Шуфрич рассказал, что среди членов парламента коронавирусом переболело 11 человек.

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