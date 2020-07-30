Болгария упростила въезд для граждан Украины: названы новые условия

Болгария на месяц упростила условия въезда для украинцев / РБК

Болгария с 31 июля упростит въезд на свою территорию для граждан Украины. Украинцам не нужно будет проходить двухнедельный карантин после пересечения территории государства и не потребуется подтверждать тест на COVID-19.

Об этом говорится в соответствующем распоряжении болгарского Минздрава.

Таким образом, украинцы смогут въезжать на территорию Болгарии по льготным условиям всего месяц – с 31 июля по 31 августа.

О дальнейших планах государства по поводу ограничений при пересечении внешних границ будет известно позже.

Известно, что границы Болгарии для граждан Украины были открыты еще с середины июля. Изначально София не требовала прохождения 2-недельной обсервации и тестов на коронавирус при въезде в государство, однако с 28 июля правила ужесточились – тест на COVID-19 нужно было подтверждать в обязательном порядке.Читайте такжеОфициально: стало известно, для каких стран границы ЕС останутся закрытыми

Ранее в Мининфраструктуры рассказали, в какие страны украинцы смогут полететь на отдых и предупредили, что ситуация меняется буквально каждый день – поэтому перед покупкой билетов нужно обязательно уточнять, есть ли возможность для посещения страны.

Тем временем Украина определила Болгарию в список стран красной зоны – это означает, что болгарским гражданам после въезда на территорию нашей страны нужно отправляться на 14-дневный карантин.