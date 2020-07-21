В Бердянске вспышка коронавируса: власти решают вопрос с карантином

Отдых в Бердянске - в одном из санаториев вспышка коронавируса

Отдых в Бердянске 2020 шестерым туристам омрачил коронавирус.

Вспышка Covid-19 зафиксирована в санатории Арктика. Здесь усиливают противоэпидемические мероприятия, сообщает Запорожская областная государственная администрация. Будет ли введен в санатории карантин – покажут результаты тестов на коронавирус, которые сделают всем местным отдыхающим и сотрудникам.

При этом директор областного лабораторного центра МОЗ Украины Роман Терехов констатировал, что ситуация с коронавирусом в Бердянске резко ухудшилась.

По состоянию на 21 июля, коронавирус в Бердянске обнаружили у 48 людей.

Ранее коронавирус обнаружили в селе Стрелковое Херсонской области, но местных туристов это не смутило: они уезжать отказались.

Напомним, по состоянию на 21 июля, в Украине зафиксированы 60 166 случаев заражения китайским коронавирусом. По сравнению с 20 июля количество подтвержденных случаев увеличилось на +673.

Мы также писали о том, какие цены на отдых ждут украинцев. Отдых на море в Украине недорого найти не получится – как и в других странах, пояснил эксперт.

В МИД показали онлайн-карту, куда туристы из Украины могут отправиться на отдых. Постоянно обновляющаяся карта позволит путешественникам детализировать всю информацию перед возможной поездкой.