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Страна, победившая коронавирус, открыла двери для украинцев

За все время пандемии в Черногории выявили всего 355 случаев заражения коронавирусом.

20 июня 2020, 11:27
Черногория
Черногория открыла двери для украинцев / Reuters

Еще одна страна открыла двери украинцам. Правительство Черногории разрешило въезд на территорию страны туристам из Украины. При этом граждане должны предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не позже 48 часов.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Черногории.

Отмечается, что в Черногории действует правило зон для въезда в страну. Странам из "зеленой зоны" разрешен въезд без ограничений, из "желтой" - с отрицательным ПЦР-тестом на COVID-19. Странам из "красной зоны" запрещен въезд в Черногорию. Украина вошла в "желтую зону".

"Страны, жители которых могут въехать в Черногорию, если они представят отрицательный тест ПЦР на SARS-CoV-2, проведенный аккредитованными лабораториями, это: Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Турция, Израиль, Польша, Румыния, Италия и Украина. Тест должен быть сделан не более 48 часов назад", - говорится в сообщении.

Соответствующие изменения вступают в силу в воскресенье, 21 июня.

Добавим, что за все время пандемии в Черногории выявили всего 355 случаев заражения коронавирусом. В стране умерли 9 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Коронавирус в Черногории уже не живет / скриншот gisanddata.maps.arcgis.com

Читайте также"Красная" зона: Минздрав назвал страны с высоким уровнем распространения коронавирусаНапомним, 3 июня сообщалось, что Черногория преодолела эпидемию коронавируса, и страна может возвращаться к нормальной жизни - без масок и жестких ограничений. Об этом официально заявили власти страны.

За последние 28 дней новых случаев заболевания в Черногории не зафиксировали, а все, кто был госпитализирован, - выздоровели.

Власти страны заявили о том, что Черногория преодолела эпидемию Covid-19 в конце мая. Однако официально о конце эпидемии объявили 2 июня.

Черногория туризм отдых коронавирус
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