Топ-направление среди украинских туристов отменяет курортный сезон 2020

Пляжи Египта будут недоступны для украинцев в ближайшее время / pixabay.com

В Египте чрезвычайное положение на всей территории страны будет действовать в течение трех последующих месяцев.

Как говорится в решении президента Египта Абдула Фаттаха Ас-Сиси, чрезвычайное положение вводится начиная с 28 апреля.

Соответствующее решение было опубликовано в Официальном вестнике после консультаций с Кабинетом министров.

Как говорится в документе, вооруженные силы и полиция должны принимать меры для противостояния опасностям и финансированию терроризма, обеспечению безопасности во всей стране, защиты государственной и частной собственности и спасения жизни граждан.

При этом для нарушителей предусмотрены серьезные наказания: тех, кто нарушит приказ президента Египта, могут осудить к лишению свободы.

Как известно, чрезвычайное положение было введено в Египте с 27 января сроком на 3 месяца.

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Обратим внимание, что Египет является самым популярным туристическим направлением среди украинцев. В частности, в 2019 году украинцы чаще всего бронировали туры именно в Египет. Как сообщает сервис misto.travel, отдых в Египте в прошлом году выбрали 48,26% украинских туристов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что из-за пандемии коронавируса турецкие отели отказываются от шведского стола.