Отдых в Египте: каким должен быть сертификат ПЦР-теста для въезда в страну

Чтобы въехать в Египет, иностранцам нужно иметь негативный ПЦР-тест / Reuters

Чтобы с 1 сентября въехать в Египет, иностранцам, в том числе и украинцам, нужно иметь негативный ПЦР-тест на коронавирус. В правительстве арабской республики уточнили, как должен быть оформлен документ о сдаче теста.

Разъяснение опубликовало в Facebook посольство Украины в Египте.

В частности, тест на коронавирус должны сдать все без исключения граждане старше 6 лет, включая граждан Египта, которые будут пересекать египетскую границу. Тест нужно делать не позднее, чем за 48 часов до прибытия.

Сертификат должен:

содержать точную дату и время сдачи теста;

быть выдан официальной лабораторией, зарегистрированной в государстве происхождения документа;

содержать печать лаборатории;

не иметь никаких исправлений, подтертых мест или поправок;

содержать информацию о проведенном виде теста;

содержать указание о том, что было проведено тестирование типа RT-PCR.

Члены экипажей морских и воздушных судов, прибывающих в АРЕ, не освобождаются от соблюдения указанных требований. Проведение ПЦР-тестов (на борту судна или после схода на берег) для этой категории лиц должно согласовываться агентской компанией по обслуживанию судов с Минздравом Египта. При этом список членов экипажа судов с указанием их фамилий, имен и гражданства должен быть представлен агентской компании в Минздрав АРЕ не позднее, чем за 48 часов до запланированного прибытия судна.

Гражданам без сертификата не разрешат пересекать границу АРЕ.

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Как сообщал Главред, ранее в МОЗ рассказали, когда и как надо проходить тест на коронавирус. В частности, тесты на коронавирус в обязательном порядке должны делать люди, у которых есть симптомы COVID-19 и они идут на госпитализацию. Заодно тестируют и всех домочадцев, с которыми у пациента был контакт.