Ляшко назвал безопасные области в Украине для отдыха летом 2020

Отпуск летом 2020 можно провести в Украине / 1zoom.ru

Главный санитарный врач Виктор Ляшко назвал четыре области в Украине, где можно безопасно отдыхать летом 2020 года несмотря на пандемию коронавируса COVID-19.

В частности, поехать можно в Одесскую, Херсонскую, Запорожскую и Николаевскую области. В этих регионах показатели заболеваемости коронавирусом соответствуют безопасным критериям, передает РБК-Украина.

"Открыто все сейчас в областях, в которых показатели соответствуют критериям, задекларированным правительством. То есть можно поехать в Одесскую, Херсонскую область, Запорожскую, Николаевскую, и отдыхать в Украине", – сказал Ляшко.

Главный санитарный врач также напомнил, что внешние авиаперелеты планируют открыть с 15 июня.

"Евросоюз говорит также, что с 1 июля откроет для нас свои границы – для иностранных граждан третьих стран, если эти страны придерживаются определенных эпидемиологических норм", – добавил Ляшко.

Читайте такжеВ ЕС назвали важные условия для открытия границ украинцамНапомним, ранее в ВОЗ рассказали о шансах заразиться коронавирусом летом. По словам экспертов, высокая температура воздуха не станет причиной снижения вероятности заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Даже в летнюю жару можно заразиться китайским вирусом.