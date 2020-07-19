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Из курорта в реанимацию: в Николаевской области выявили вспышку коронавируса

Курорт нужно было закрывать еще 4 дня назад, убеждены врачи.

19 июля 2020, 11:19
коронавирус
На курорте в Николаевской области зафиксировали вспышку коронавируса / pixabay.com

Украинские курорты стали раем для коронавируса. Вспышку COVID-19 зафиксировали в одном из кафе курортного поселка Рыбаковка в Николаевской области. Врачи бьют тревогу и возмущаются, почему зону отдыха не закрыли несколько дней назад.

Об этом сообщила главный врач Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова, передает "НикВести".

"В Рыбаковке положительных много и много контактных. Конечно, лабораторный центр знает, Трайтли (Александр Трайтли, заместитель главы Николаевской ОГА - ред.) знает. Ее закрывать надо было еще четыре дня назад", - объяснила Федорова.

Как отмечается, сейчас в областной инфекционной больнице находятся четыре пациента с коронавирусом. Одного из них 18 июля перевели в реанимацию.

Добавим, что в Николаевской области за минувшие сутки обнаружили 9 новых случаев COVID-19.

Всего в области с начала пандемии зарегистрировано 522 подтвержденных случаев коронавируса.

Читайте такжеНа украинском курорте нашли COVID-19, отдыхающие уезжать отказываютсяНапомним, по состоянию на утро воскресенья, 19 июля, коронавирус в Украине выявили у 58 842 человек. Об этом сообщает РНБО.

За последние 24 часа в Украине китайский коронавирус диагностировали у +731 человека.

1485 жителей Украины стали жертвами злой болезни, за сутки скончались +8 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Вылечились от коронавируса за сутки 355 человек, всего - 30 879.

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