ВОЗ выдвинула новую версию, откуда взялся коронавирус

Откуда взялся коронавирус - COVID-19 может быть не из Уханя / spiegel.de/

Всемирная организация здравоохранения продолжает выяснять, откуда взялся коронавирус.

Изначально весь мир считал, что COVID-19 распространился с рынка в китайском городе Ухань. Отсюда и прозвище вируса – уханьская зараза. Однако в ВОЗ допускают, что коронавис на рынок могли просто занести.

"Этот рынок точно играл какую-то роль в распространении коронавирус – или как источник вспышки, или при ее распространении. Но мы не знаем наверняка, был ли он источником вспышки пандемии", – цитирует ТСН заявление эксперта ВОЗ по зоонозным инфекциям и продовольственной безопасности Питера Бен Эмбарека.

Читайте такжеКто создал озверелый Ковид: экс-ЦРУшник рассказал о биооружии РФ и СШАВ организации допускают, что COVID-19 на рынок мог занести кто-то из продавцов или даже покупателей. А уже потом он распространился среди населения.

Ранее сообщалось, что причиной распространения уханьской заразы могла стать утечка из китайской лаборатории в Ухане (провинция Хубэй). Об этом писали СМИ со ссылкой на данные британской разведки.

Напомним, уханьский ученый рассказал правду о появлении коронавируса. Ковид-19 создали не люди, утверждают в Ухане.