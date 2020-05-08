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ВОЗ выдвинула новую версию, откуда взялся коронавирус

8 мая 2020, 19:07

В организации допускают, что COVID-19 на рынок в Ухане могли занести.

Откуда взялся коронавирус - COVID-19 может быть не из Уханя
Откуда взялся коронавирус - COVID-19 может быть не из Уханя / spiegel.de/

Всемирная организация здравоохранения продолжает выяснять, откуда взялся коронавирус.

Изначально весь мир считал, что COVID-19 распространился с рынка в китайском городе Ухань. Отсюда и прозвище вируса – уханьская зараза. Однако в ВОЗ допускают, что коронавис на рынок могли просто занести.

"Этот рынок точно играл какую-то роль в распространении коронавирус – или как источник вспышки, или при ее распространении. Но мы не знаем наверняка, был ли он источником вспышки пандемии", – цитирует ТСН заявление эксперта ВОЗ по зоонозным инфекциям и продовольственной безопасности Питера Бен Эмбарека.

Читайте такжеКто создал озверелый Ковид: экс-ЦРУшник рассказал о биооружии РФ и СШАВ организации допускают, что COVID-19 на рынок мог занести кто-то из продавцов или даже покупателей. А уже потом он распространился среди населения.

Ранее сообщалось, что причиной распространения уханьской заразы могла стать утечка из китайской лаборатории в Ухане (провинция Хубэй). Об этом писали СМИ со ссылкой на данные британской разведки.

Напомним, уханьский ученый рассказал правду о появлении коронавируса. Ковид-19 создали не люди, утверждают в Ухане.

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