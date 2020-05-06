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Откуда взялся коронавирус: экперт рассказала, когда откроется вся правда

6 мая 2020, 06:31

Мог ли коронавирус выйти из лаборатории – пока что этот вопрос остается открытым.

коронавирус,пробирка
Пока вся научная литература говорит о том, что Ковид-19 не был создан искусственно / Reuters

Достоверный ответ на вопрос, откуда взялся коронавирус – естественным путем или из лаборатории – появится не раньше конца года. Такое мнение высказала заведующая отделом репродукции вирусов Института микробиологии и вирусологии им. Заболотного Светлана Загородняя.

Эксперт прокоментировала заявления западных политиков, экспертов и спецслужб о том, что новый коронавирус SARS-CoV-2 мог появиться из лаборатории.

"Я не вижу пока подтверждений, но не могу сказать, что можно возразить. Дело в том, что на эту группу вирусов не обращали должного внимания. Коронавирусы постоянно циркулируют, вызывают острые респираторные вирусные инфекции, но это был 1%, и на него не обращали внимания", - сказала Загородняя в интервью Сегодня.

Биолог считает, что вирус мог циркулировать и раньше, если он имеет природное происхождение. Однако на определенном этапе у SARS-CoV-2 возникли мутации, в результате он приобрел большую вирулентность и, соответственно, больший патогенез для организма человека.

"Относительно того, лабораторный ли этот штамм - пока вся научная литература говорит, что нет. Но уже реальные данные о вирусе будут не раньше, чем в конце года", - резюмировала Загородняя.

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Напомним, в Министерстве внутренней безопасности США заявили, что Китай в начале января скрыл масштабы вспышки коронавируса и высокую степень опасности Ковид-19 с целью провести закупку лекарств и средств защиты от болезни.

Ранее глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин заявил, что нет никаких доказательств того, что коронавирус Covid-19 был синтезирован людьми умышленно.

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