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Откуда взялся коронавирус: эпидемиолог озвучил новую версию

Пока люди не полезли в пещеры и не начали экспериментировать, вируса не было, заявил Михаил Фаворов.

16 июля 2020, 05:54
коронавирус
Коронавирус Sars-CoV-2 не мог сам по себе попасть на базар в Ухане / pixabay.com

Коронавирусы, в том числе и Sars-CoV-2, не появляются сами по себе, не возникают из ниоткуда. Каждый раз это определенные закономерности и, как правило, изменения во внешней среде.

Об этом заявил один из ведущих в мире эпидемиологов, доктор медицинских наук из Атланты (США), профессор, президент компании DiaPrep System Inc Михаил Фаворов в интервью КП в Украине.

"Взять, например, этот коронавирус. То, что он сам по себе попал на базар в Ухане, откуда началась эпидемия, это просто невозможно. Вирус нашли у летучих мышей, которые обитают за тысячи километров от Уханя. И привезли в этот город вместе с мышами для изучения в местном институте. То есть, пока люди не полезли в пещеры, не нашли этих мышей, не вырвали их из природной среды и не начали экспериментировать, вируса не было", - считает эксперт.

Он добавил, что вирус имеет такое же отношение к мышам, как и к панголинам.

"Сам по себе у мышей он не был патогенным для человека. А вот когда встретился с вирусом панголина и рекомбинировал - обменялся генной информацией, то стал страшно заразным для людей. Понимаете, какое значение имеют изменения во внешней среде?", - отметил Фаворов.

При этом эпидемиолог высказал свою версию того, как коронавирус мог вырваться из института.

"Разговоров вокруг этой темы много. Заболел сотрудник и пошел на базар за покупками. Или подопытную мышь кто-то тайком вынес и продал. В Китае такие дикие животные используются в медицине. По слухам, стоимость мышей этого вида для лечения равна по весу стоимости золота. Вполне могу представить, что кто-то из технических сотрудников института вместо того, чтобы утилизировать зараженную мышь, понес ее на базар. У людей остается коррумпированное мышление", - резюмировал Фаворов.

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Как сообщал Главред, ранее ученые провели исследование и выяснили, что коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий опасное заболевание COVID-19, имеет все признаки возникновения в природе, а не в лаборатории.

Исследователи сравнили генетические данные SARS-CoV-2 с данными других коронавирусов. В результате ученые пришли к выводу, что новый вирус, вероятно, появился в результате естественного отбора, когда организмы адаптируются к окружающей среде, чтобы выжить.

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