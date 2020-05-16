Инфекционист рассказал, как переносят COVID-19 дети и почему карантин нужно отменять

Инфекционист рассказал о коронавирусе у детей / pixabay.com

В Украине начали смягчать карантин. Как заявил глава Минздрава Максим Степанов, 22 мая наступит этап, на котором могут разрешить работу детсадов в тех областях, где эпидемиологическая ситуация не будет ухудшаться.

По словам врачей, дети болеют коронавирусом с той же частотой, что и взрослые, однако переносят болезнь легче.

"Дети болеют с той же частотой, что и взрослые, однако переносят действительно легче. Но не все дети. В Украине были случаи, когда дети с Covid-19 попадали в реанимацию, один ребенок даже была на ЭКМО (Экстракорпоральная мембранная оксигенация). Это в основном дети с тяжелыми фоновыми заболеваниями", - рассказал в интервью "Главкому" врач-инфекционист, бывший главный инфекционист Минздрава Сергей Крамарев.

По его словам, вообще молодежь действительно легче переносит Covid-19, но именно она является и основным источником заражения пожилых людей, которые находятся в зоне риска на первом месте.

"Молодежь в любом случае так или иначе будет пересекаться с людьми пожилого возраста, дети, внуки - это общение невозможно прекратить. Конечно, идеально было бы временно отправить пожилых людей в какую-то резервацию, чтобы уберечь от заражения, но это невозможно", - подчеркнул инфекционист.

Крамарев также отметил, что карантин не может продолжаться вечно, а нынешняя ситуация с заболеваемостью может растянуться на месяцы.

"Ни одна страна не может выдержать длительного жесткого карантина. Это компромисс между эпидемиологией, экономикой и психологией", - подытожил инфекционист.

Читайте такжеКанадские ученые разбили миф об окончании пандемии коронавирусаНапомним, ранее сообщалось, наиболее типичными симптомами заболевания коронавирусом у детей являются высокая температура и сухой кашель.

В то же время медики отмечают, что нередко у детей бывают и другие нехарактерные признаки COVID-19.

Среди симптомов у детей, на которые родителям следует обратить внимание: насморк и желудочно-кишечные расстройства (диарея и рвота), которые также бывают при других острых респираторных заболеваниях.