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Не успели открыть - уже закрывают: в Броварах выявили вспышку коронавируса в детсаду

8 июня 2020, 16:51

Вспышка произошла из-за воспитательницы, которая ранее заразилась коронавирусом.

коронавирус,скорая
В Броварах выявили вспышку коронавируса в детском садике / УНИАН

Карантин в Украине начали постепенно ослаблять. Спустя неделю после открытия вспышку коронавируса зафиксировали в детском садике "Калинка", который находится в городе Бровары Киевской области.

Об этом в Facebook сообщил городской глава Броваров Игорь Сапожко.

Два ребенка госпитализированы.

По его словам, вспышка произошла из-за воспитательницы, которая ранее заразилась коронавирусом.

"Хочу проинформировать, что утром в субботу были отобраны образцы для проведения ПЛР-анализа у всех работников учреждения и детей, которые контактировали с воспитательницей, которая заболела на коронавирус. По результатам исследования тесты на COVID-19 у 9 детей и 3 взрослых оказались положительными. Двое детей госпитализированы в детскую областную больницу в городе Боярка, остальные заболевшие лечатся амбулаторно", - сообщил Сапожко.

Он также проинформировал, что детсад "Калинка" закрыли на обсервацию, а все работники учреждения и родители воспитанников, которые с 1 июня посещали садик, находятся в самоизоляции под контролем семейных врачей.

Отметим, по состоянию на понедельник, 8 июня, в Украине зафиксированы 27 462 случая заражения коронавирусом. В общем, заболели 1964 ребенка и 5101 медик.

Читайте такжеАвстралийские ученые нашли коронавирус в грудном молокеНапомним, ранее руководитель Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что родители не обязаны за свои деньги приобретать необходимые для работы детсадов в условиях карантина средства индивидуальной защиты (плюс антисептики, санитайзеры и термометры).

"Закупки средств индивидуальной защиты для сотрудников, антисептиков, масок и других средств, которые применяются в детских садиках, согласно рекомендациям Минздрава в связи с карантинными ограничениями, должны делать исключительно собственники этого учреждения. Нигде не предусмотрено, чтобы родители сами это закупали. Согласно законодательству это должны делать собственники", — заявил он.

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