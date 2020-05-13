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Шмыгаль анонсировал второй этап ослабления карантина

13 мая 2020, 15:31

Глава Кабмина подчеркнул, что смягчение карантинных мер не является отменой карантина.

Шмыгаль
Шмыгаль анонсировал второй этап ослабления карантина / УНИАН

Второй этап ослабления карантина в Украине может начаться с 22 мая, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В то же время глава Кабмина подчеркнул, что смягчение карантинных мер не является отменной карантина.

"С 11 мая в Украине вступили в действие карантинные смягчения. Это первый этап послабления - бизнес, который был приостановлен, начал возвращаться на работу, постепенно восстанавливать деловую активность. Но обращаю внимание: это не значит, что коронавируса больше нет или он стал менее опасным", - уточнил Шмыгаль.

Премьер-министр отметил, что если ситуация с коронавирусом будет развиваться позитивно, то с 22 мая возможен переход ко второму этапу смягчения карантина.

"Мы работаем над этим совместно с Министерством здравоохранения, с главным государственным эпидемиологическим врачом, с другими министерствами и министрами. Но это еще не будет означать полную отмену карантина. Подчеркиваем это", - сказал Шмыгаль.

Читайте такжеКоронавирус в Украине не отступает: число жертв и зараженных снова возрослоНапомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что пока не изобретут лекарство от коронавируса, карантин в Украине отменять не будут.

"Чиновнику не очень легко принимать решения о десятках тысяч человеческих жизней, поэтому предлагаю на этих вопросах не спекулировать политически, а четко подходить к соблюдению карантина. Других действующих механизмов в мире сегодня нету. Пока не будет найдено лекарство, мы вынуждены заходить и выходить в карантин по соответствующим правилам", - сказал Шмыгаль.

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