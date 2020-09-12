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Отслеживает симптомы коронавируса: ученые изобрели "умную" маску

12 сентября 2020, 00:52

Маска со встроенными датчиками измеряет ряд показателей организма.

коронавирус, маска
Маску, снабженную чипами, можно постирать и использовать повторно / pixabay.com

Ученые из Сингапура разработали систему датчиков, которая способна определять симптомы коронавируса.

Эту систему можно встроить в любую маску - многоразовую или одноразовую маску - в те области, с которыми соприкасаются щеки. В результате получится "умная маска", сообщает Straits Times.

Датчики маски позволяют собирать данные о температуре тела, насыщении крови кислородом (сатурации), артериальном давлении и частоте сердцебиения. На основе этих показателей можно сделать вывод о заражении коронавирусом.

Система, разработанная специалистами, состоит из сенсоров, которые покрыты полимерным материалом – он используется для изготовления детских игрушек. Материал, в который устанавливаются датчики, гибок и водоустойчив. Теоретически маску, снабженную чипами, можно постирать и использовать повторно.

Туда также встроен передатчик сигнала Bluetooth, при помощи которого можно отправлять данные на приложение для смартфона в режиме реального времени.

Исследователи планируют провести клинические испытания своей системы ближе к концу сентября. Впоследствии возможно маска попадет на рынок.

Производство одной системы в лабораторных условиях стоит около 50 сингапурских долларов (примерно 36,5 доллара США). Если производство станет массовым, стоимость одной такой маски будет стоить около 20 сингапурских долларов (в районе 14,6 доллара США).

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Напомним:

  • Португальские ученые заявили, что разработали первую в мире защитную маску, которая способна нейтрализовать коронавирус.
  • Ученые из Массачусетского технологического института США создали многоразовую маску для лица из силикона со сменными фильтрами. Разработчики утверждают, что их устройство может задерживать вирусы так же эффективно, как респираторы N95.
  • Ученые из США создали прибор, который позволяет практически мгновенно обнаруживать у человека заражение коронавирусом либо следы антител, если пациент уже переболел Covid-19.

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