Озверение от Covid-19: зараженные коронавирусом мигранты искусали врачей в Италии

Италия, Нигерия / Reuters

Группа мигрантов из Нигерии, которые заразились китайским коронавирусом Covid-19, напала на медицинский персонал в военном госпитале в Риме и предприняли попытку сбежать из клиники.

Об этом сообщает портал РИА Новости со ссылкой на своих корреспондентов.

Как им рассказали в министерстве обороны Италии, мужчина и две женщины сначала потребовали выписать их из больницы, а после отказа вступили в потасовку с врачами и военными. Для усмирения пациентов медперсоналу пришлось вызвать группу полицейских-карабинеров. Отмечается, что мигранты во время драки не только били кулаками медиков, но и кусались зубами.

Отмечается, что поводом для негодования нигерийцев стала выписка другого пациента, 16-летнего бенгальца, который сдал отрицательный тест на коронавирус.

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Напомним, с 4 мая 2020 года в Италии начала действовать вторая фаза смягчения карантина, введенного в связи с пандемией китайского коронавируса Covid-19.