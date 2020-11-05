УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Озвучены два варианта, как ужесточат карантин в Киеве

5 ноября 2020, 19:07

Киеву грозит полный локдаун, но еще есть шанс на более спокойный вариант развития событий.

Карантин в Киеве - что закроют - озвучены два варианта, как ужесточат
Карантин в Киеве - что закроют: озвучены два варианта, как ужесточат / УНИАН

Коронавирус в Киеве бьет рекорды, ситуация ухудшается с каждым днем. Так что Киев медленно, но уверенно стремится в красную зону карантина. После чего возможны два сценария, пояснил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

В случае критической ситуации Киев поделят на подзоны, пишет Апостроф.

"Сейчас рассматривается два вопроса. Мы рекомендуем "красный" уровень эпидемиологической опасности разделить на два. Там, где количество позитивных тестов от всех протестированных людей меньше 20%, там можно выбирать из перечня ограничений", – пояснил санврач.

Читайте такжеЛяшко объяснил, нужен ли тест для выхода на работу после COVID-19Он уточнил, что такой карантин в Киеве предполагает, что закроют кинотеатры и учреждения культуры – но оставят работать заведения общественного питания (при условии соблюдения карантинных мер безопасности).

Но есть и другой вариант развития событий.

"Если же заболеваемость 320 человек на 100 тысяч населения, а позитивных тестов более 20% от всего количества протестированных, тогда применяется полностью весь перечень, который утвержден в постановлении Кабинета министров", – констатировал Ляшко.

В этом случае Киеве ждет полный локдаун.

Коронавирус в Украине: последние новости

  • Коронавирус 2020 в Украине заразил за сутки еще +9 850 человек. По состоянию на 5 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 430 467 человек.
  • Врач дал мрачный прогноз насчет эпидемии COVID-19: "Пока все не вымрут". Власть не справилась с задачей подготовки армии врачей на всех уровнях, считает Андрей Пеньков.
  • В метро Киева ужесточают контроль из-за карантина. Стало известно, кому и за что грозит наказание. К патрулированию в метро подключат Муниципальную охрану.

новости Киева карантин коронавирус Виктор Ляшко коронавирус в Киеве коронавирус новости Карантин в Киеве
Сейчас вы просматриваете новость «Озвучены два варианта, как ужесточат карантин в Киеве». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

19:56
Названы признаки здоровой спермы: топ-7 показателей
19:54
В Киеве снесут "уставшие" хрущевки - какие дома под угрозой
19:50
Коронавирус и грипп: инфекционист назвал главное отличие Видео
19:37
Тест на беременность: как скоро можно делать тест после секса Видео
19:31
Актриса 1+1 перенесла тяжелую операцию
Реклама
19:31
Байден предложит Путину сделку по Донбассу: на что рассчитывать Украине Видео
19:29
Зеленский начал чистки глав ОГА: кто попал "под раздачу" Видео
19:26
Трамп заявил о фальсификациях на выборах в США и анонсировал удар Видео
19:19
Гималайская соль: 7 преимуществ для здоровья Видео
19:07
Озвучены два варианта, как ужесточат карантин в Киеве Видео
18:57
"Подрывают демократию": в ОБСЕ прошлись по заявлениям Трампа
18:45
Украинский телеведущий спасался от полиции в Доминикане
18:45
Громкие заявления не помогут Трампу: Байдену достаточно победы в Аризоне и Неваде – CNN Видео
18:41
"Пока все не вымрут": врач дал мрачный прогноз насчет эпидемии COVID-19 Видео
18:38
Журналист рассказал о скандалах с ОПЗЖ и кандидатом в мэры Скориком в Одессе актуально
18:10
Выходные на Новый год 2021: как будут отдыхать украинцы Видео
17:54
Гороскоп на 6 ноября для всех: выгодный риск, любовная вспышка и жизненный переворот Видео
17:49
Трамп оскандалился громким заявлением о выборах, Байден ответил Видео
17:33
В Кабмине раскрыли планы по решению Киева об амнистии на Донбассе Видео
17:30
Одному знаку Зодиака светит завидное место работы – эксперт Видео
Реклама
17:15
Винник раскрыл тяжелые последствия коронавируса
17:05
Госбюджет на 2021 год: какими будут пенсии и зарплаты Видео
16:57
"Живьем брать не будут": в МВД Беларуси поставили ультиматум протестующими Видео
16:49
СМИ назвали фамилии судей, отказавшихся от участия в заседаниях КСУ
16:34
В Раде поддержали компенсации гражданам за задержку пенсий и зарплат Видео
16:28
"Не успело, бл*дь? На работу надо ходить": Арахамия в Раде наехал на Тищенко Видео
16:15
Продажи в аптеках: лидируют витамины, успокоительные и противовирусные препараты
16:01
Диетолог назвала идеальный ужин: что можно съесть Видео
15:57
Новый план Украины по Донбассу: в Киеве назвали главную проблему Видео
15:47
Звезда Лиги Смеха раскрыла свой необычный роман
15:45
В Москве и "ДНР" ответили на предложение Украины по Донбассу Видео
15:39
Врач развеял миф вокруг популярной при лечении COVID-19 процедуры Видео
15:23
Ученые нашли новый ранний симптом коронавируса Видео
15:15
Коронавирус ударит с новой силой: Шмыгаль озвучил шокирующий прогноз по COVID-19 Видео
15:05
Частое мочеиспускание: врачи указали на 6 причин Видео
14:58
В состав совместных патрулей на Донбассе войдут представители ОРДЛО – Резников Видео
14:56
"Готовьте зимнюю резину и обогреватель": синоптик назвала дату первых морозов в Украине Видео
14:54
Усиление карантина в Украине: Кабмин намерен принять решение по транспорту Видео
14:51
Monatik выпустил клип на песню ритмоLove Видео
14:36
Под Радой произошли столкновения между "евробляхерами" и полицией Видео
Реклама
14:33
Тату, секс втроем и аллергия: ТОП-7 фактов о Соне Плакидюк, которых никто не знал
14:31
От выборов в ОРДЛО – к распаду государства: чем опасны новые миротворческие инициативы Киева мнение
14:20
"Демоны пытаются украсть победу": духовник Трампа побилась в экстазе ради его победы Видео
14:04
Ляшко объяснил, нужен ли тест для выхода на работу после COVID-19 Видео
13:59
Лекарственные травы: названы растения, помогающие от вздутия живота Видео
13:52
"Бешеное чудовище": нардепы Лерос и Юрченко устроили драку в Раде Видео
13:45
Рада приняла бюджет-2021 в первом чтении Видео
13:41
Беларусь "прикрыла" границу: Лукашенко оправдался Видео
13:29
Выборы в США: прохожие с криками ворвались в прямой эфир украинского телеканала Видео
13:11
Алсу зарегистрировала права на имя дочки
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять