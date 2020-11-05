Озвучены два варианта, как ужесточат карантин в Киеве

Киеву грозит полный локдаун, но еще есть шанс на более спокойный вариант развития событий.
Коронавирус в Киеве бьет рекорды, ситуация ухудшается с каждым днем. Так что Киев медленно, но уверенно стремится в красную зону карантина. После чего возможны два сценария, пояснил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
В случае критической ситуации Киев поделят на подзоны, пишет Апостроф.
"Сейчас рассматривается два вопроса. Мы рекомендуем "красный" уровень эпидемиологической опасности разделить на два. Там, где количество позитивных тестов от всех протестированных людей меньше 20%, там можно выбирать из перечня ограничений", – пояснил санврач.
Читайте такжеЛяшко объяснил, нужен ли тест для выхода на работу после COVID-19Он уточнил, что такой карантин в Киеве предполагает, что закроют кинотеатры и учреждения культуры – но оставят работать заведения общественного питания (при условии соблюдения карантинных мер безопасности).
Но есть и другой вариант развития событий.
"Если же заболеваемость 320 человек на 100 тысяч населения, а позитивных тестов более 20% от всего количества протестированных, тогда применяется полностью весь перечень, который утвержден в постановлении Кабинета министров", – констатировал Ляшко.
В этом случае Киеве ждет полный локдаун.
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