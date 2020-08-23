Пациенты после Covid-19 начали лысеть

Коронавирус спровоцировал облысение / gialuron.com

Пациенты, которые переболели коронавирусом и у уже вылечились, начали жаловаться врачам на стремительное выпадение волос.

Трихолог Наталья Короткова в интервью радиостанции Говорит Москва отметила, что исследователи пришли к выводу: причиной облысения является не Covid-19.

Пациенты теряют волосы, по всей вероятности, не вследствие поражения организма вирусом, а от побочных эффектов в результате лечения.

"Это чисто реакция либо на вирусы, либо на серьезные препараты, которые применялись", — сказала Короткова.

Читайте такжеПоклонники догадались, почему Фреймут заразилась коронавирусомПо мнению врача, облысение может спровоцировать стресс. Специалист настоятельно рекомендовала не заниматься самолечением и обращаться к специалистам.

"Стало больше пациентов почему-то с выпадением волос. На фоне стресса, многие перенесли вирусную инфекцию. Сейчас, наверное, каждый третий с выпадением. Пациенты приходят с жалобами, что волосы лезут прям клочьями, это действительно проблема, которая пугает обычно пациентов", - подчеркнула медик.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения рассказали, когда может закончиться пандемия COVID-19. По словам главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса, глобальная эпидемия коронавирусной инфекции завершится менее, чем через 2 года.

Как сообщал Главред, иммунитет к коронавирусу COVID-19 существует относительно недолго, так как концентрация антител в организме больных падает до малозаметного уровня примерно за 3–4 месяца. Ученым из Гарварда удалось выяснить, почему так происходит.