"Пациенты в отчаянии": на Николаевщине больница закрыта из-за "атаки" Covid-19

В одном из поселков Николаевской области люди остались без медпомощи, узнали журналисты.
В поселке городского типа Еланец Николаевской области из-за китайского коронавируса Covid-19 закрыта больница, которая обслуживает 16 тысяч пациентов.
Больница в Еланце закрыта, поскольку заболели или на самоизоляции почти все медики – врачи и медсестры, говорится в сюжете ТСН.
Издание добавило, что в отчаянии пациенты сами себе назначают лечение – то, что найдут в Интернете.
"…заболели почти все врачи. Больница, которая обслуживает 16 тысяч пациентов, стоит закрытая. Жителям, даже с горячкой, предлагают ехать за 40 километров в другое медучреждение", – отмечается в материале.
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Автор: Екатерина Присяжнюк