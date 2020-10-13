"Пациенты в отчаянии": на Николаевщине больница закрыта из-за "атаки" Covid-19

На Николаевщине больница закрыта, поскольку врачей "атаковал" коронавирус, выяснили журналисты / Скриншот

В поселке городского типа Еланец Николаевской области из-за китайского коронавируса Covid-19 закрыта больница, которая обслуживает 16 тысяч пациентов.

Больница в Еланце закрыта, поскольку заболели или на самоизоляции почти все медики – врачи и медсестры, говорится в сюжете ТСН.

Издание добавило, что в отчаянии пациенты сами себе назначают лечение – то, что найдут в Интернете.

"…заболели почти все врачи. Больница, которая обслуживает 16 тысяч пациентов, стоит закрытая. Жителям, даже с горячкой, предлагают ехать за 40 километров в другое медучреждение", – отмечается в материале.

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