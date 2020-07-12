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Коронавирус "переродился" и стал еще более заразным - ученые

Теперь от одного зараженного могут заболеть от трех до пяти человек. Раньше считалось, что заразиться могут два-три человека.

12 июля 2020, 13:27

коронавирус
Коронавирус мутировал и стал более заразным / pixabay.com

Коронавирус в последнее время начал атаковать человечество с бешеной скоростью. Только за последние сутки в мире выявили около 220 тысяч случаев заражения. Всего по состоянию на 12 июля выявили 12,7 миллиона случаев заражения. Декан медицинской школы Университета Гонконга Габриэль Леунг заявил, что за время пандемии заразность Сovid-19 увеличилась на 30% из-за мутации в ДНК коронавируса.

Об этом сообщает South China Morning Post.

По словам ученого, было проведено специальное международное исследование, которое показало, что в наиболее распространенном штамме коронавируса произошла мутация. Она то и ускорила заразность болезни. Теперь от одного зараженного могут заболеть от трех до пяти человек. Раньше считалось, что заразиться могут два - три человека.

За этим, по словам Леунга, может последовать новая локальная вспышка коронавируса в Гонконге. В связи с этим он порекомендовал властям активно тестировать пожилых жителей города.

Читайте такжеУханьские ученые сдались США и слили данные о происхождении COVID-19Напомним, ранее сообщалось, что коронавирус в два раза заразнее, чем считалось ранее.

Согласно исследованию, проведенному учеными из Лос-Аламосской национальной лаборатории, которая находится в американском штате Нью-Мексико, стало также известно, что коронавирус может распространяться в два раза быстрее, чем предполагалось ранее.

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