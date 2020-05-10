Глава Китая просил ВОЗ отложить заявление о коронавирусе - СМИ

Си Цзиньпин просил ВОЗ молчать о коронавирусе, пишут СМИ / Reuters

Коронавирус 2020 за 5 месяцев разлетелся из Китая по всему миру и убил громадное число людей. По состоянию на 10 мая выявили 4 117 000 случаев заражения коронавирусом, при этом только в США количество зараженных составляет 1 347 300. Жертвами коронавируса в 185 странах стали 280 700 человек.

Лидеры многих стран пытаются докопаться до истины и понять, кто виноват в пандемии коронавируса.

В частности, разведка ФРГ узнала, что китайский лидер Си Цзиньпин просил ВОЗ отложить заявление о передаче коронавируса от человека к человеку, а также о том, что ситуация может превратиться в пандемию, пишет Der Spiegel.

Все это было еще 21 января, отметили в издании. Тогда Си Цзиньпин просил главу ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисуса отложить предупреждение о пандемии. Китай потратил несколько недель на информационную борьбу, чтобы не выглядеть в мировых СМИ источником коронавируса.

Однако в ВОЗ данную публикацию не считают достоверной.

"Доктор Тедрос и Президент Си не разговаривали 21 января, и они никогда не разговаривали по телефону. Такие неточные сообщения отвлекают и отвлекают от усилий ВОЗ и всего мира по прекращению пандемии COVID-19", - говорится в сообщении ВОЗ.

Тем не менее, 22 января ВОЗ заявила, что в Ухане коронавирус продолжает распространяться. Тем самым ВОЗ отказалась идти на поводу у лидера КНР. Это опровергает утверждение Трампа, ранее неоднократно обвинявшего ВОЗ в "прокитайской" политике, отметили в издании.

Читайте такжеКитай уничтожал данные о коронавирусе и затыкал рот врачам - СМИНапомним, ранее секретные службы США пришли к выводу, что в начале января Китай скрыл масштабы вспышки и высокую степень опасности коронавируса с целью провести закупку лекарств и средств защиты от болезни, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на отчет Министерства внутренней безопасности США.

По данным американских разведчиков, власти Китая в январе сократили экспорт и увеличили импорт медицинских товаров и попытались скрыть это, отрицая наличие экспортных ограничений и задерживая предоставление своих торговых данных.