Социологи указали на изменение алкогольных привычек за время коронавируса

Британцы стали пить на карантине меньше, а вот украинцы - больше / Shkolazhizni

В Британии ученые зафиксировали уменьшение употребления алкоголя за время пандемии коронавируса.

Как сообщает The Guardian, британцы стали пить меньше, но не все.

Согласно опросу, с начала карантина 6% британцев перестали пить. Каждый третий британец - стал употреблять меньше алкоголя.

Отмечается, что увеличил потребление спиртных каждый пятый житель страны.

Социологи также расспросили об алкогольных предпочтениях тех британцев, которые ранее употребляли алкоголь раз в неделю или реже. 47% из них заявили, что с начала карантина стали пить еще меньше.

Читайте такжеВрачи обеспокоены инсультами у молодых из-за коронавирусаС чем связано такое ослабление интереса к алкогольным напиткам – неизвестно. В опросе с 8 по 14 апреля приняли участие более двух тысяч совершеннолетних британцев.

Однако в Украине ситуация несколько иная. Известно, что производители зафиксировали увеличение спроса на крепкий алкоголь в приделах 4-5%. А Госстат засвидетельствовал рост показателей импорта на наш рынок заграничного вина. Во время карантина украинцы стали покупать алкоголь чаще.

Напомним, ранее известный педиатр и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о том, какая привычка усугубляет течение коронавируса.

Как ранее сообщалось, для того, чтобы одержать победу над пандемией китайского коронавируса людям нужно как можно скорее изменить свое поведение и привычки.