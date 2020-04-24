УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Социологи указали на изменение алкогольных привычек за время коронавируса

24 апреля 2020, 19:41

Например, граждане Британии стали пить меньше.

Вино, алкоголь
Британцы стали пить на карантине меньше, а вот украинцы - больше / Shkolazhizni

В Британии ученые зафиксировали уменьшение употребления алкоголя за время пандемии коронавируса.

Как сообщает The Guardian, британцы стали пить меньше, но не все.

Согласно опросу, с начала карантина 6% британцев перестали пить. Каждый третий британец - стал употреблять меньше алкоголя.

Отмечается, что увеличил потребление спиртных каждый пятый житель страны.

Социологи также расспросили об алкогольных предпочтениях тех британцев, которые ранее употребляли алкоголь раз в неделю или реже. 47% из них заявили, что с начала карантина стали пить еще меньше.

Читайте такжеВрачи обеспокоены инсультами у молодых из-за коронавирусаС чем связано такое ослабление интереса к алкогольным напиткам – неизвестно. В опросе с 8 по 14 апреля приняли участие более двух тысяч совершеннолетних британцев.

Однако в Украине ситуация несколько иная. Известно, что производители зафиксировали увеличение спроса на крепкий алкоголь в приделах 4-5%. А Госстат засвидетельствовал рост показателей импорта на наш рынок заграничного вина. Во время карантина украинцы стали покупать алкоголь чаще.

Напомним, ранее известный педиатр и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о том, какая привычка усугубляет течение коронавируса.

Как ранее сообщалось, для того, чтобы одержать победу над пандемией китайского коронавируса людям нужно как можно скорее изменить свое поведение и привычки.

новости Украины и мира алкоголь пандемия коронавирус новости эпидемия коронавируса
Сейчас вы просматриваете новость «Социологи указали на изменение алкогольных привычек за время коронавируса». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

19:57
"Коронавирусом по башке": Лукашенко отличился очередным перлом
19:56
Увольнения в Кабмине: с должности "попросили" Нефедова и Верланова
19:50
Лунный календарь на май 2020: фазы Луны и благоприятные дни
19:41
Социологи указали на изменение алкогольных привычек за время коронавируса
19:26
Саакашвили ошарашил заявлением о России Видео
18:58
В Украине отменены штрафные баллы за нарушение ПДД
18:50
Холостяк 10 сезон смотреть онлайн 8 выпуск 24-04-2020 Видео
18:21
Врачи обеспокоены инсультами у молодых из-за коронавируса
18:20
Со смаком хлебая: Трамп предложил лечить коронавирусом питьем чистящих средств
18:00
Ветер любви 18 серия смотреть онлайн 24-04-2020 Видео
17:40
9 мая – суббота: будут ли дополнительные выходные дни в мае 2020 Видео
17:34
С приходом Саакашвили все изменится - станет хуже мнение
17:29
Россия намерена отправить гумконвой в Киево-Печерскую лавру
17:18
"Нет денег и воли": Монахова уходит в отставку с поста языкового омбудсмена
17:15
Правила безопасности в общественном туалете на карантине - совет Ревизора Видео
17:00
Ветер Любви 17 серия смотреть онлайн 24-04-2020 Видео
16:41
"Политическая агрессия": Арахамия дерзко ответил на угрозы Грузии из-за Саакашвили Видео
16:40
Канье Уэст забрал детей Ким Кардашьян
16:02
Политолог объяснил, зачем Зеленский позвал в правительство Цушко
15:48
ВОЗ раскритиковала Украину из-за списка препаратов для лечения коронавируса
15:32
Грузия пригрозила Украине наказанием за назначение Саакашвили Видео
14:45
Психолог рассказал, как с минимальными потерями перенести панику из-за коронавируса
14:44
Игроки в Call of Duty: Warzone смогут попробовать мультиплеер Modern Warfare бесплатно
13:53
Возвращение ветерана: экс-глава МВД Цушко хочет стать замминистра финансов
13:52
Как прошел концерт рэпера Трэвиса Скотта внутри Fortnite
13:45
Бабкина пришла в себя и спросила о параде на День победы
13:37
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных на 24 апреля
13:20
Эксперт рассказал, когда курс доллара свалится до 27 гривен
12:54
Путин одобрил: украинцам теперь намного проще получить гражданство России Видео
12:43
Оружие к бою: в Сети появилось зрелищное видео о новых украинских ракетах Видео
12:31
Чем лечат коронавирус сегодня и почему рекомендации меняют каждый день Видео
12:29
Кравчук назвал ключевую ошибку Зеленского Видео
12:27
Энергоатом в кризис не может продать самую дешевую электроэнергию
12:11
Как будут снимать карантин в Украине: в МОЗ рассказали о пяти этапах
12:04
Назад к истокам: главарь "ДНР" Пушилин приказал переименовать Донецк в Сталино
11:55
Living In A Ghost Town - The Rolling Stones сняли новый клип Видео
11:50
Карантин не может длиться вечно: когда и как Украина будет возвращаться к жизни
11:39
Саакашвили рассказал о поручении Зеленского Видео
11:24
"Иконы с Путеным надо х*ярить": в Сети разозлились из-за фресок в храме с Путиным и Сталиным
11:17
Гороскоп на завтра: помощь "мецената" и выгодное предложение Видео
10:54
"Мойте задницы в колодце": Азилия Бэнкс публично унизила россиян
10:48
Смягчение карантина в Украине: кто первым запустится в работу Видео
10:22
"Еще одна матрешка": Maruv устроила онлайн-концерт Вконтакте и разгневала украинцев
10:18
Новое "оружие": Трамп рассказал, как убить COVID-19 за минуту
10:10
Путин строит цифровой концлагерь, который его и похоронит мнение
10:08
Ляшко рассказал, как украинцев массово будут проверять на иммунитет к Covid-19 Видео
09:20
Коронавирус в Украине бушует: еще почти 500 новых зараженных Видео
09:13
"Все только впереди": разведчик предупредил о возможном обострении на Донбассе
09:03
"Спасибо России": в Луганске из-за коронавируса "умерли" скорые – Штирлиц
08:42
Когда карантин в Украине закончится мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять