Пандемия коронавируса не утихает: Илон Маск заявил, что Швеция была права

Илон Маск похвалил путь Швеции в борьбе с коронавирусом / Reuters

Коронавирус 2020 убил в мире более миллиона человек, а число случаев заражения приблизилось к 38 миллионам. Вначале пандемии многие страны вводили жесткий карантин, но сейчас мнения о лоукдауне разделились. В частности, знаменитый изобретатель, инженер и миллиардер Илон Маск заявил, что Швеция, которая не вводила жесткий карантин, выбрала правильный путь в борьбе с коронавирусом.

Об этом Маск написал в Twitter.

"Швеция была права", - отметил изобретатель и сопроводил твит статистикой, в соответствии с которой число случаев коронавируса в стране снизилось еще летом.

При этом он обратил внимание на то, что дома престарелых оказались незащищены. Также Маск отметил, что коллективный иммунитет для подавляющего большинства людей, на его взгляд, помогает в борьбе с болезнью.

"Да, неспособность защитить дома престарелых была серьезной ошибкой (происходившей в большинстве стран). Коллективный иммунитет для подавляющего большинства людей и уязвимых к карантину был правильным", - написал в комментариях под своим сообщением Маск.

Отметим, что Швеция была единственной страной в Европе, которая даже в разгар пандемии не вводила изоляцию для граждан и ограничения на выезд, а также оставила школы открытыми для детей до 15 лет. Правительство лишь порекомендовало своим гражданам меры гигиены вместо того, чтобы вводить суровые ограничения.

Добавим, что по состоянию на 13 октября в Швеции официально зарегистрировано 98 450 случаев заражения коронавирусом, жертвами Covid-19 стали 5894 человека.

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