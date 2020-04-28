Бесконтрольный секс и ультранасилие: в ООН рассказали о жутких последствиях пандемии Covid-19

Коронаврус, ООН / Reuters

Практически все эксперты сходятся в одном - человеческие издержки от пандемии китайского коронавируса могут быть необычайно серьезными.

Такой прогноз содержится в исследовании, опубликованном Фондом ООН по проблемам народонаселения (UNFPA). В первую очередь, экономические и физические проблемы, вызванные пандемией коронавируса, могут иметь серьезные последствия для прав и здоровья женщин.

Эксперты ООН пришли к выводу, что 47 млн женщин из 114 стран с низким и средним уровнем доходов останутся без доступа к современным контрацептивам, поскольку коронавирусный кризис продлится хотя бы еще полгода. Далее - это может привести ко вспышке разгула секса и 7 млн незапланированных беременностей.

Читайте такжеНазван главный виновник возникновения пандемии коронавирусаЕсли же пандемия и китайский карантин продлится хотя бы год, то можно говорить о цифре в 15 млн незапланированных беременностей.

Кроме того, эксперты ООН видят две вероятности, как пандемия может способствовать росту гендерного насилия.

Во-первых, по причине карантина и вызванных им экономических проблем массово будут свернуты программы, которые предоставляли услуги и поддержку жертвам насилия. Во-вторых, тот факт, что женщины в условиях карантина буквально заточены в ограниченном пространстве со своими обидчиками, а многие безопасные места внезапно стали доступны из-за карантина.

Напомним, ранее сообщалось о том, что человечество может столкнуться с массовым голодом из-за пандемии коронавируса Covid-19. В ООН подсчитали, во сколько обойдется Украине победа над жутким