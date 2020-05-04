Почему Китай скрывал опасность коронавируса: США докопались до истины

Стало известно, почему Китай скрывал коронавирус / Reuters

Коронавирус в мире окрестили китайским, так как зараза "родилась" в декабре 2019 года в городе Ухань.

Всего за пять месяцев китайский коронавирус раздулся по всему миру и убил громадное число людей. По состоянию на 4 мая в мире выявили 3 579 000 случаев заражения коронавирусом, при этом треть случаев заражения в США – 1 188 420. Жертвами коронавируса в 185 странах стали более 248 000 человек.

Коронавирус 2020 стал головной болью не только ученых и врачей всего мира, но и властей. Лидеры многих стран пытаются докопаться до истины и понять, кто виноват в пандемии коронавируса. В частности, инициировали расследование Соединенные Штаты.

Секретные службы США пришли к выводу, что Китай в начале января скрыл масштабы вспышки и высокую степень опасности коронавируса с целью провести закупку лекарств и средств защиты от болезни, сообщает Associated Press со ссылкой на отчет Министерства внутренней безопасности США.

По данным американских разведчиков, власти Китая в январе сократили экспорт и увеличили импорт медицинских товаров и попытались скрыть это, отрицая наличие экспортных ограничений и задерживая предоставление своих торговых данных.

Параллельно, в течении большей части января, КНР скрывала от Всемирной организации здравоохранения высокую степень заразности коронавируса, чтобы выиграть время на закупки.

Читайте такжеЗараза не уханьская: в Китае истерика из-за расследования происхождения КовидаНапомним, ранее глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин заявил, что нет никаких доказательств того, что коронавирус Covid-19 был синтезирован людьми умышленно.

"Кроме того, некоторые учёные полагают, что для синтезирования вируса требуется экстраординарный интеллект и огромный труд. Так что я никогда не верил в то, что сегодня мы, люди, смогли бы синтезировать подобный вирус", — сказал вирусолог.