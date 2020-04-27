Ученые рассказали, почему затягивается разработка вакцины против коронавируса

Вакцина, коронавирус / Global Look Press

Сотрудники ВОЗ утверждают, что разработка вакцины для лечения китайского коронавируса Covid-19 постоянно затягивается по объективным причинам.

Такая информация была озвучена в сюжете ТСН.

Большой коллектив ученых из Оксфорда делает пробные испытания новой вакцины. "Думаю, никогда нельзя исключать потенциальные риски, но надо просто верить, что оно сработает", - отметил Эдвард, один из волонтеров.

"Я ученая, поэтому конечно же я поддержу науку. Я не изучаю вирусов, поэтому сейчас чувствую себя какой-то ненужной. Поэтому это меньшее, что могу сделать. Поэтому я здесь", - объяснила его напарница Элиза.

Читайте такжеСтрашный сон коронавируса: Китай разрешил испытание на людях двух вакцинДругой команде ученых, из Кембриджского университета, удалось проследить несколько путей развитии мутации уханьского коронавируса. Условно их разделили на три группы – А, В и С. Для летучих мышей и панголинов, от которых, предположительно, на людей перекинулся этот вирус, присущ первый тип. Им заражаются в основном жители США и Австралии.

Люди из восточной Азии в массовом порядке болеют мутацией вируса типа В. Вариант С диагностировали у людей, инфицированных из Франции, Италии, Швеции и Британии.

Три группы мутаций китайского коронавируса в чрезвычайной степени осложняют работу ученых - поскольку в таких обстоятельствах разработка и испытание вакцины, по всей вероятности, затянутся еще дольше.

Напомним, ранее Маргарет Харрис, пресс-секретарь ВОЗ, рассказала - несмотря на уменьшение пандемии в Италии и Испании, еще наблюдаются вспышки коронавируса в Великобритании и Турции. А вакцина против Covid-19 будет готова не ранее, чем через год.