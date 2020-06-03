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В Швеции пояснили ошибку в отказе от карантина

3 июня 2020, 19:44

Шведские специалисты полагают, что в стране необходимо было ужесточить ограничения.

Швеция
Швеция / Фото: globallookpress.com

Главный государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл признал ошибку в своем предложении отказаться в стране от жесткого карантина во время пандемии Covid-19.

Как сообщает Шведское радио, медик высказал мнение, что после начала эпидемии все же нужно было установить дополнительные ограничения.

"Если бы мы столкнусь с той же болезнью, имея те знания, которые у нас есть сегодня, я полагаю, мы бы выбрали нечто среднее между тем, что сделала Швеция, и выбрал весь остальной мир", — сказал Тегнелл.

Эпидемиолог предложил, в отличие от других стран Европы, не закрывать кафе, рестораны, магазины и школы. Стратегия предполагала плавное распространение вируса и формирование у молодежи коллективного иммунитета, но при этом в Швеции хотели избежать перегрузок системы здравоохранения.

В Стокгольме констатировали, что летальных случаев в Швеции гораздо больше, чем в соседних северных странах — Дании, Норвегии и Финляндии. В Швеции наблюдается рекордная смертность с 1993 года. За месяц в стране скончались больше 10 тысяч человек.

Напомним, известная экологическая активистка из Швеции Грета Тунберг заявила, что вместе со своим отцом заболела коронавирусом после поездки в Брюссель, поскольку они сейчас испытывают все неприятные симптомы инфекции.

Как ранее сообщалось, Швеция решила отказаться от использования хлорохина для лечения коронавируса.

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