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Украина подала иск против Китая из-за Covid-19: в Пекине удивлены

14 мая 2020, 18:18

Дипломаты в ответ рекомендуют на фоне пандемии не враждовать, а искать союзников.

Китай,флаг
Китай обвинили в пандемии коронавируса / Reuters

Общественная организация из Украины подала иск в суд против Китая за утаивание данных о настоящем состоянии пандемии Covid-19 и искажение информации с требованием возместить нанесенный ущерб.

Как сообщил пресс-секретарь Посольства КНР в Украине, организация-истец агитирует в интернете за повышение налогов на товары, которые ввозятся из Китая в Украину.

"Мы никоим образом не сторона, которая добилась пользы от эпидемии, тем более не сторона, которая стала причиной беды других", — говорится в заявлении китайских дипломатов.

В пресс-службе подчеркивают, что Китай пострадал от коронавируса так же сильно, как и многие другие страны. Он первым в мире столкнулся с эпидемиологической угрозой, однако для защиты от нее необходимо время на разработку вакцины и лекарства.

Дипломаты утверждают, что Китай приложил немало усилий, чтобы предупредить другие страны о коронавирусе, а затем предоставлял помощь для преодоления эпидемии.

Читайте такжеСША ударят по Китаю из-за COVID-19: чем угрожают Пекину санкции ВашингтонаПресс-секретарь отметил, что некоторые страны так не считают и "ради личных амбиций и выгоды, политизируют эпидемию, выпускают безответственные заявления, повсеместно распространяют соображения, которые не имеют под собой никаких оснований, чтобы очернить Китай". По его словам, в этой сложной для всего мира ситуации важно не искать врагов, а объединить усилия с единомышленниками.

"Украинская сторона высоко ценит активные меры китайской стороны по борьбе с эпидемией и оказанную помощь… Мы убеждены, что сотрудничество между Китаем и Украиной в условиях эпидемии предоставит новые стимулы для дальнейшего развития двусторонних отношений", — говорится в заявлении.

Окружной суд Киева решает вопрос об открытии производства по иску общественной организации против Китая.

Как ранее сообщалось, общественная ЛГБТ-организация Инсайт подала иск в суд в отношении почетного патриарха ПЦУ Филарета, поскольку он ранее публично указывал на однополые браки, как причину пандемии Covid-19.

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