Как обуздать пандемию COVID-19: в ВОЗ назвали условия

Даже если вспышка COVID-19 очень сильна, ее можно взять под контроль / Reuters

Коронавирус COVID-19 заразил уже почти 13 миллионов человек и убил почти 600 тысяч людей во всем мире. Однако во Всемирной организации здравоохранения уверены, что пандемию все еще можно взять под контроль.

Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, передает Интерфакс-Украина.

"Есть много примеров со всего мира, которые показали, что, даже если вспышка COVID-19 очень сильна, ее можно взять под контроль", – заявил Гебрейесус на брифинге 10 июля.

Гебрейесус отметил, что обуздать пандемию коронавируса помогут "только решительные действия в сочетании с единением народов и глобальной солидарностью".

"Для борьбы с COVID-19 нам необходимы лидерство, участие общественности и коллективная солидарность", – отметил глава ВОЗ.

Читайте такжеКоронавирус захватывает мир: в ВОЗ заявили об ухудшении ситуации с COVID-19Как сообщал Главред, ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус констатировал, что ситуация с коронавирусом остается серьезной.

"Мы все хотим, чтобы это закончилось. Мы все хотим продолжать свою обычную жизнь. Но в реальности пандемия даже не близка к завершению", — подчеркнул он.

Напомним, ранее ученые из мюнхенской клиники Швабинг заявили, что вакцина от COVID-19 может оказаться малоэффективной, так как она не будет гарантировать защиту от повторного заражения.