В ВОЗ выяснили, могут ли бессимптомные пациенты с коронавирусом заражать окружающих / Reuters

Специалисты Всемирной организации здравоохранения утверждают ‒ бессимптомные пациенты с китайским коронавирусом очень редко распространяют Covid-19.

Соответствующее заявление сделала руководительница подразделения ВОЗ по новым болезням и зоонозам Мария ван Керхов.

По ее словам, предыдущие исследования демонстрировали ‒ Covid-19 может передаваться от человека к человеку, даже если у носителя отсутствуют симптомы. Теперь же, по данным ВОЗ, было установлено ‒ такой путь распространения крайне маловероятен. Таким образом, говорит Мария ван Керхов, в ВОЗ всерьез сомневаются по поводу того, что вспышки китайского коронавируса трудно сдерживать по причине множества бессимптомных носителей.

Читайте также"Разрушительная вторая волна": ВОЗ сообщила хорошую и плохую новость о COVID-19"По-прежнему редки случаи, когда человек с бессимптомным течением заболевания на самом деле передает инфекцию другому человеку", — отметила она.

Кроме того, по словам ван Керхов, в ВОЗ основывают свои выводы на отчетах из тех стран, где максимально детально отслеживают контакты зараженных Covid-19 и тщательно наблюдают за бессимптомными больными.

"И они не находят (в этих случаях) вторичную передачу инфекции. Очень редко", — подытожила представительница ВОЗ.

Напомним, ранее на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил о том, что всего по миру зафиксировано более 7 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19 (400 тысяч человек скончались от этой болезни). В связи со сложившейся ситуацией на 9 июня 2020 года ВОЗ созывает онлайн-совещание по вопросу отслеживания контактов заразившихся коронавирусом людей со здоровыми.