В ВОЗ удивили прогнозом по распространению Covid-19

В ВОЗ заявили об ускорении распространения пандемии коронавируса / Reuters

Всемирная организация здравоохранения в резульате исследований пришла к выводу, что на глобальной уровне распространение коронавируса ускоряется огромными темпами.

Как передает Reuters, глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус констатировал, что ситуация остается серьезной.

"Мы все хотим, чтобы это закончилось. Мы все хотим продолжать свою обычную жизнь. Но в реальности пандемия даже не близка к завершению", — подчеркнул он.

По его словам, у вируса имеется "большое пространство для продвижения".

"Суровая реальность такова, что пандемия пока даже не приблизилась к завершению. Хотя многие страны достигли в целом прогресса, пандемия ускоряется", — сказал глава ВОЗ.

Читайте такжеЭффективная терапия: выяснилось, как снизить смертность от COVID-19Гебрейесус добавил, что распространение коронавируса ускоряется, а не замедляется, несмотря на то, что разработка вакцины идет полным ходом, а многие страны действительно добились "некоторого прогресса" в борьбе с пандемией. Он полагает, что пандемия Covid-19 еще не достигла пика и худшее - впереди.

Глава организации отметил, что в ближайшем будущем состоиться встреча экпертов для оценки прогресса в исследованиях и для выработки приоритетов в противодействии коронавирусу на новом этапе.

Пандемия коронавируса

Как ранее сообщалось, в ВОЗ подчитали, что для разработки эффективной и доступной вакцины против Covid-19 в течение следующего года потребуется более 31 миллиарда долларов.

Ранее Главред писал о том, что вакцину против коронавирусной инфекции изобретут в лучшем случае через 1,5 года. Скорее всего, вакцина будет доступна не каждому, так как ее количество наверняка ограничат.

Напомним, в недавнем интервью главный санврач Украины Виктор Ляшко предположил, что вакцина от Covid-19 может появиться как минимум через 18 месяцев. Сейчас он советует украинцам делать прививки от других инфекционных заболеваний.