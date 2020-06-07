Вирусолог объяснил, нужно ли соблюдать новые рекомендации ВОЗ о масках для лица

Вирусолог оценил рекоммендации ВОЗ о ношении масок / УНИАН

Коронавирус в мире взял новую высоту – по состоянию на 7 июня официально выявили 7 миллионов случаев заражения. В то же время многие страны начали отменять карантин, а ВОЗ призвала человечество не отказываться от ношения медицинских масок. Эти рекомендации Всемирной организации здравоохранения прокомментировал вирусолог Анатолий Альштейн.

Об том сообщает РИА Новости.

По словам вирусолога, рекомендация ВОЗ не может быть запоздавшей, так как пандемия коронавируса продолжается.

"У нас всегда говорили, что маска нужна и для того, чтобы защитить больного, и для того, чтобы защитить окружающих от больных", – отметил Альштейн.

По его словам, коронавирус передается воздушно-капельным путем, на пути которого нужна преграда в виде маски.

Читайте такжеКак сшить правильную безопасную маску для лица – инструкция от ученых США"Раз мы получаем коронавирус воздушно-капельным путем, надо на пути поставить преграду – маску. Она не является 100-процентной защитой, но снижает вероятность заразиться здоровому человеку от носителя вируса", - подчеркнул вирусолог.

Читайте такжеКоронавирус "боится" копеечного лекарства от изжоги - ученыеНапомним, ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала не отказываться от ношения масок на фоне ослабления карантина в мире.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус подчеркнул, что в регионах и местах с высокими темпами распространения коронавируса без масок не обойтись.

В частности, носить медицинские маски просто необходимо там, где не получается соблюдать физическую дистанцию: в магазинах, общественном транспорте и иных людных местах. Особенно это касается людей 60 лет и старше, а также тех, у кого есть хронические заболевания.

Кроме того, ВОЗ рекомендует выбирать для ношения трехслойные тканевые маски из разных материалов: