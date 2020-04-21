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Худшее впереди: в ВОЗ напугали мир прогнозом по коронавирусу

21 апреля 2020, 09:17

Глава ВОЗ призвал страны не ослаблять карантинные меры из-за коронавируса.

коронавирус
В ВОЗ предсказали ухудшение ситуации с коронавирусом / pixabay.com

Коронавирус 2020 терроризирует человечество, сеет мрак и слезы, не обращая внимание на страну проживания и социальный статус. Жертвами устрашающей болезни по состоянию на 21 апреля стали уже более 170 тысяч человек.

Казалось бы, китайский коронавирус сделал очень много беды. Но самое страшное еще впереди. По крайней мере, так утверждает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Глава ВОЗ Тедрос Гебреисус предсказал серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом. По его словам, именно поэтому смягчать карантинные меры не стоит.

"Поверьте, худшее еще впереди. Давайте предотвратим эту трагедию", — призвал он, пишет The Politico.

Глава ВОЗ подчеркнул, что человечество все еще может предотвратить кризис, которым может обернуться пандемия коронавируса. Однако ситуацию усложняет то, что о вирусе практически ничего не известно.

Читайте такжеВырвать мир из пасти уханьской заразы: в ВОЗ опустили всех на землюНапомним, ранее сообщалось, угроза коронавируса может сохраниться в ближайшем будущем, заявил профессор медицины, спецпредставитель гендиректора ВОЗ по вопросам пандемии Дэвид Набарро.

Он аргументировал свое мнение тем, что гарантии того, что вакцина против болезни будет найдена, по-прежнему нет. По его словам, люди с признаками болезни и те, кто с ними контактировал, по-прежнему должны будут находиться на карантине.

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