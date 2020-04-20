Эксперты ВОЗ выяснили, как влияет грязный воздух на уханьскую хворь

Специалисты уверены, что загрязненный воздух намного повышает количество смертей от коронавируса.
Во Всемирной организации охраны здоровья нашли взаимосвязь опасного коронавируса с загрязненным воздухом.
Так, по информации организации, высокий уровень загрязнения воздуха запросто может повышать риски летального исхода при заражении коронавирусом или осложнять течение болезни.
"Мы сделаем карту с городами с самым высоким уровнем загрязнения на основании информации наших баз данных, чтобы проинформировать власти этих регионов, и они смогут подготовить план реагирования на эпидемию", - заявила сотрудник Всемирной организации здравоохранения доктор Мария Нейра интервью BBC.
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По ее словам, речь идет в первую очередь о странах Латинской Америки, Африки и Азии.
Согласно проведенному в Университете Гарварда в США исследованию, уровень смертность от коронавируса на 15% выше в тех районах, где уровень загрязнения воздуха даже незначительно рос в последнее время.
Коронавирус
Как сообщила известный доктор Ольга Богомолец, китайский коронавирус, который быстро распространяется по миру и уносит человеческие жизни, может вспыхнуть в Украине с новой силой после майских праздников.
Ранее Главред писал, что за последние сутки в Украине выявили 261 новый случай заболевания китайским коронавирусом. Всего в Украине Ковид-19 убил 151 человека за все время. Вырвались из пасти опасной болезни 359 пациентов.
Общее число случаев заражения в Украине на 20 апреля - 5710.