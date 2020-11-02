Пандемию Covid-19 правительства упускают из-под контроля – ВОЗ

ВОЗ, здание / Reuters

Правительства большинства европейских стран в последнее время упускают из-под контроля пандемию коронавируса, поэтому заболевание находится на грани новой масштабной вспышки в Европе.

Тревожную информацию озвучил во время брифинга глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, она была опубликована на аккаунте в Twitter Всемирной организации здоровья.

По словам специалиста, сейчас многие страны попали в очень сложную ситуацию в связи с резким скачком заболеваемости коронавирусом. Он подчеркнул, что правительства обязаны взять распространение пандемии под контроль, но не могут этого сделать, поскольку очень ограничены в мерах.

Представитель ВОЗ подчеркнул, что не осуждает людей, которые выходят на акции протеста из-за карантинных ограничений, поскольку абсолютно весь мир устал от пандемии, длящейся более 9 месяцев, и хочет вернуться к нормальной жизни.