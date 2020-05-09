Вопреки коронавирусу Лукашенко провел парад Победы в Беларуси - видео

Лукашенко провел парад Победы в Минске / скриншот из видео

Коронавирус в Беларуси выявили у более 21 000 человек по состоянию на 9 мая. В стране нет карантина, а число жертв – 121 - вообще не вызывает опасений у президента страны Александра Лукашенко.

Вопреки пандемии коронавируса в субботу, 9 мая, в Минске провели военный парад в честь 75-й годовщины победы в Великой отечественной войне.

"В составе механизированной колонны 18 парадных расчетов. Всего 185 единиц техники. Право идти первым у легендарного танка Т-34. Следом – мощные бронированные машины, зенитные ракетные комплексы, артиллерийские установки и системы залпового огня. Это современные образцы вооружения. В том числе и произведенные на белорусских предприятиях", - говорится в описании видео в Youtube.

Военный парад к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, который прошел в субботу в Минске, стал единственным на территории бывшего Советского Союза, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая перед началом парада.

Читайте также"Пир во время чумы": вирусолог распек Лукашенко за парад 9 маяНапомним, ранее в пресс-службе Офиса президента Украины прокомментировали предложение президента Беларуси Александра Лукашенко лидерам стран бывшего Союза приехать на парад Победы в Минск.

Как подчеркнули в пресс-службе ОП, президент Владимир Зеленский не поедет в Беларусь на парад Победы 9 мая.

На время карантина в Украине зарубежные визиты Зеленского не запланированы.