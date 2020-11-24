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Патологоанатом поведал, во что COVID-19 превращает легкие больного

24 ноября 2020, 09:49

От коронавируса чаще всего умирают люди старше 60 лет, которые имеют сложные формы болезни.

коронавирус
Патологоанатом рассказал, во что коронавирус превращает легкие / Reuters

Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться – по состоянию на 24 ноября в стране официально зарегистрировали 647 976 больных COVID-19. Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 11 263 жителя Украины. Как рассказал патологоанатом Львовского областного морга Дмитрий Бондарев, коронавирус меняет легкие больного - легочная ткань, которая в норме должна проваливаться под пальцами, становится плотной, из-за чего легкие напоминают печень.

Бондарев отметил, что от коронавируса чаще всего умирают люди старше 60 лет, которые имеют сложные формы болезни, избыточный вес и сахарный диабет, сообщает ТСН.

По статистике Львовского областного морга, на пять вскрытий только один без диагноза COVID-19.

Больных COVID-19 патологоанатомы вскрывают в специальной одежде, хотя после смерти вирус уже не так активен, но опасность заразиться все равно есть.

Отмечается, что тела умерших от коронавируса могут перевозить даже просто под простыней, предварительно обработав спецсредствами, черные пакеты уже не обязательны.

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • 23 ноября министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Киеве, Харьковской и Черкасской областях недостаточное количество кроватей с кислородом для больных COVID-19.
  • 20 ноября министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал условие, при котором министерство будет требовать от правительства введения более жесткого карантина в Украине. По его словам, локдаун потребуют, когда ежедневно будут фиксировать 30 тысяч больных.

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