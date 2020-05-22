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Футболист Павел Погребняк заболел коронавирусом вместе со всей семьей

22 мая 2020, 19:58

Российский футболист Павел Погребняк сдал положительный анализ на коронавирус.

Павел Погребняк, Мария Погребняк
Павел Погребняк со всей семьей болеет коронавирусом / Instagram

У экс-футболиста Зенита Павла Погребняка обнаружен коронавирус, сообщает его футбольный клуб Урал. То же подтвердила его жена- Марина Погребняк в Instagram - она сказала, что заболела вся семья.

По информации из клуба, Погребняк вместе с остальными сдал анализы, но только у него они оказались положительными. 

Жена Павла Мария рассказала о протекании болезни у нее и детей.

"Страшно? Очень. Сейчас постараюсь рассказать все по порядку! Итак. Муж поехал в Екатеринбург на сборы! Никаких симптомов. Ничего беды не предвещало! По прилету сдали анализы! Паша - ковид-положительный. Шок", - пишет она.

По словам Марии Ночью поднялась температура до 38, приехали врачи, и  отвезли на кт, который показал - двухстороняя пневмония.

"Я была уверена, что он ее подцепил в самолете! Опять же мысли в голове: но ведь так быстро вирус не проявляется! В общем, решила сдать с детьми анализы", - объяснила она.

20 мая первый день появилась температура у детей 37,3-37,5. Результаты анализов все плохие: коронавирус. Дали направление на КТ (результат у старшего - пневмония).

"Вот как все развивалось, считаем первый день - вчера: 1. День: у старшего -37,3-37,5 першение в горле слабость, вызвали врача сдали кровь, результат получили практически сразу! Врач выписал направление на КТ (поехали в этот же день) итог: пневмония начальная стадия (левое легкое).У среднего: никаких симптомов, только температура подскочила до 38.5, аппетита нет! Температура сбивается легко парацетамолом! У младшего: температура 37,3, рвота, слабость - пневмонии нет, сдавал вместе со старшим! Обоняние есть, аппетит тоже. У меня: нет ни температуры, ни кашля, с обонянием все в порядке! Болею без симптомов! У мужа: началась подниматься температура, поехал на КТ: двухстороняя пневмония", - констатировала Мария.

По словам Марии они все время сидели дома, ни с кем не контактировали, были на даче, но с паркинга на своей машине в масках - и обратно так же.

Ранее сообщалось, что коронавирусом в России заболел Рамзан Кадыров.

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