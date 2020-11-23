"Печальная реальность": эксперт объяснил, что не так со статистикой по COVID-19 в Украине

Эксперт пояснил неразбериху со статистикой по коронавирусу / Фото Reuters

Бывший заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский прокомментировал ситуацию вокруг статистки заболевания коронавирусом в Украине.

Некоторые результаты лабораторных исследований вносятся в базу с отставанием в месяц, поэтому статистика искажена, подчеркнул он в интервью Апострофу.

Он пояснил, что реальные цифры по COVID-19 неизвестны из-за существенных задержек с получением данных.

"Реальность является печальной, потому что мы не знаем реальных цифр. Те цифры, которые озвучивает министерство и правительство, не соответствуют действительности по целому ряду причин. Это ведение статистики, сбор информации, задержек, неточностей. Если в какой-то области очередь из необработанных тестов на коронавирус больше мощности лабораторий, когда анализ делается неделю, то о какой статистике идет речь? Тогда, когда результаты вносятся в систему с отставанием в неделю, две, месяц. Пациенты, заболевшие в октябре, только теперь внесены в базу данных. Поэтому эта статистика полностью искажена", - пояснил бывший чиновник Минздрава.

По его словам, информация о том, что в Украине готовы новые места для приема пациентов с коронавирусом также не имеет принципиального значения.

"Имеют значение точки, где есть кислород, кислородная аппаратура и персонал, умеющий этим пользоваться. Только тогда цифры имеют значение. А эти цифры очень печальные, и правительство их не знает или не озвучивает", - добавил Линчевский.

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