"Печальная реальность": эксперт объяснил, что не так со статистикой по COVID-19 в Украине

Реальные цифры по COVID-19 в Украине неизвестны, считает Александр Линчевский.
Бывший заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский прокомментировал ситуацию вокруг статистки заболевания коронавирусом в Украине.
Некоторые результаты лабораторных исследований вносятся в базу с отставанием в месяц, поэтому статистика искажена, подчеркнул он в интервью Апострофу.
Он пояснил, что реальные цифры по COVID-19 неизвестны из-за существенных задержек с получением данных.
"Реальность является печальной, потому что мы не знаем реальных цифр. Те цифры, которые озвучивает министерство и правительство, не соответствуют действительности по целому ряду причин. Это ведение статистики, сбор информации, задержек, неточностей. Если в какой-то области очередь из необработанных тестов на коронавирус больше мощности лабораторий, когда анализ делается неделю, то о какой статистике идет речь? Тогда, когда результаты вносятся в систему с отставанием в неделю, две, месяц. Пациенты, заболевшие в октябре, только теперь внесены в базу данных. Поэтому эта статистика полностью искажена", - пояснил бывший чиновник Минздрава.
По его словам, информация о том, что в Украине готовы новые места для приема пациентов с коронавирусом также не имеет принципиального значения.
"Имеют значение точки, где есть кислород, кислородная аппаратура и персонал, умеющий этим пользоваться. Только тогда цифры имеют значение. А эти цифры очень печальные, и правительство их не знает или не озвучивает", - добавил Линчевский.
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Коронавирус в Украине:
- В Украине за сутки зафиксировано 10 тыс. 945 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, умерли - 124 человека.
- Также за минувшие сутки госпитализированы - 1 тис.165 человек; летальных случаев - 124; выздоровели - 4 тыс. 143 человека; проведено тестирований за сутки - 28 тыс. 374 (в том числе методом ПЦР - 25 тыс. 253, методом ИФА - 3 тыс. 121).
- За все время пандемии в Украине заболели - 635 тыс. 689 человек; выздоровели - 291 тыс. 060 человек; летальных исходов - 11 тыс. 075; проведение ПЦР-тестирования - 4 млн 243 тыс. 600.
- За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1212), Днепропетровской (1093), Киевской (870), Житомирской (812) и Запорожской (642) областях.