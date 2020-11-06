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Педиатр предупредил об опасностях протекания COVID-19 у детей

6 ноября 2020, 15:03

Ситуацию с китайским коронавирусом у детей прокомментировал доктор Антон Асонов.

Дети, коронавирус
Дети, коронавирус / REUTERS

Симптомы китайского коронавируса COVID-19 у детей в отдельных случаях сильно отличаются от обычной картины заболевания у взрослого.

Об этом сообщает портал издание Факты со ссылкой на комментарий врача-педиатра и кандидата медицинских наук Антона Асонова. Он отметил, что дети с COVID-19 опасны для окружающих ничуть не меньше, чем другие больные люди. Они также выделяют молекулы вируса и заражают других людей (даже если у них слабо выражены симптомы).

"Обычно дети переносят заболевание легко, часто бессимптомно. Причем чем младше ребенок, тем легче протекает болезнь. Симптомы, если они есть, напоминают легкую простуду: немного болит горло, возникает насморк. Крайне редко возможны дыхательная недостаточность или развитие осложнения. Одно из самых тяжелых – мультивоспалительный синдром, поражающий разные органы и системы организма. Тяжело болеют дети с хронической патологией: сахарным диабетом, заболеваниями сердечно-сосудистой системы или иммунной системы, другими недугами", - сообщил специалист.

В целом, по словам Асонова, врачи рекомендуют обращать внимания на малейшие изменения в состоянии здоровья ребенка ‒ для того, чтобы не пропустить опасный момент.

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Коронавирус у детей - что было ранее:

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