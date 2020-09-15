Переболевшие Covid-19 остаются заразными - вирусолог

Вирусолог рассказал о заразности коронавируса / Reuters

Коронавирус 2020 за девять месяцев из китайского города Ухань разлетелся по миру с невероятной скоростью – по состоянию на 15 сентября заразились более 29 миллионов человек. При этом после выздоровления от COVID-19 человек еще какое-то время остается заразным и представляет опасность для окружающих, рассказал вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

Об этом Альштейн рассказал РИА Новости.

По словам вирусолога, обычно переболевший Covid-19 выделяет вирус еще две недели, в некоторых случаях этот срок может быть больше.

"Исключения могут быть, исключения такого длительного выделения вируса. Заразиться от такого человека вполне реально", — сказал врач.

Альштейн подчеркнул, что есть вероятность заразиться вирусом повторно, как и заболеть после прививки. По этой причине всем необходимо соблюдать противоэпидемиологические правила.

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