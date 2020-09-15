Переболевшие Covid-19 остаются заразными - вирусолог

Обычно переболевший Covid-19 выделяет вирус еще две недели, отметил вирусолог.
Коронавирус 2020 за девять месяцев из китайского города Ухань разлетелся по миру с невероятной скоростью – по состоянию на 15 сентября заразились более 29 миллионов человек. При этом после выздоровления от COVID-19 человек еще какое-то время остается заразным и представляет опасность для окружающих, рассказал вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.
Об этом Альштейн рассказал РИА Новости.
По словам вирусолога, обычно переболевший Covid-19 выделяет вирус еще две недели, в некоторых случаях этот срок может быть больше.
"Исключения могут быть, исключения такого длительного выделения вируса. Заразиться от такого человека вполне реально", — сказал врач.
Альштейн подчеркнул, что есть вероятность заразиться вирусом повторно, как и заболеть после прививки. По этой причине всем необходимо соблюдать противоэпидемиологические правила.
Коронавирус в мире - о чем говорилось ранее:
- Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн сообщил, что агрессивность коронавируса уменьшится только через год. По словам эксперта, вирусу не выгодно вызывать тяжелое заболевание и убивать своего носителя, поскольку он не сможет передаваться дальше.
- Вирусолог Анатолий Альшейн заявил, что новый штамм коронавируса, который недавно был обнаружен в Индонезии, более летальный, он отличается чрезмерной кровожадностью.