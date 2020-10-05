Переболевшие коронавирусом весной стоят на пороге новой угрозы - вирусолог

Иммунитет к коронавирусу после болезни держится полгода.
Коронавирус 2020 убил в мире более миллиона человек. При этом число случаев заражения уже превысило 35 миллионов. При этом из-за большого количества переболевших людей коллективный иммунитет к коронавирусу не появится, заявил вирусолог, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра "Вектор" Александр Чепурнов.
Об этом Чепурнов рассказал в комментарии URA.RU.
По его словам, надеяться на коллективный иммунитет нельзя.
"Надежды на формирование коллективного иммунитета с помощью переболевания больше нет. Раньше мы думали, что не вакцинами, так массовым переболеванием сформируем коллективный иммунитет. Но нет, сегодня стало ясно, что сделать это не удастся", — объяснил Чепурнов.
Вирусолог отметил, что иммунитет к коронавирусу после болезни держится полгода.
Наблюдения за переболевшими показывают — в течение трех-четырех месяцев у переболевших снижаются антитела вплоть до полного исчезновения, к пятому-шестому клеточный иммунитет перестает отвечать на коронавирусный антиген.
"Поэтому постковидный иммунитет я оцениваю в полгода. Сейчас наблюдаем именно за таким пациентом. При прекрасной иммунограмме месячной давности пациент заразился через шесть месяцев после первого случая. Поэтому те, кто болел в апреле и мае, через полгода вновь окажутся под угрозой заражения", — заключил Чепурнов.
Коронавирус в мире – о чем говорилось ранее:
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