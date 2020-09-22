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Переболевшие лихорадкой денге имеют иммунитет к коронавирусу - ученые

22 сентября 2020, 08:39

Если предположение о связи лихорадки денге и коронавируса окажется верным, заболевание лихорадкой денге или вакцинация против нее может обеспечить защиту.

Коронавирус
Ученые заявили о связи лихорадки денге и коронавируса / Фото pixabay.com

Коронавирус 2020 убил в мире по состоянию на 22 сентября 963 тысячи человек. Всего в мире выявили более 31 миллиона случаев заражения. При этом все люди болеют по-разному. Более того, как заявил профессор американского Университета Дьюка Мигель Николелис, люди, перенесшие лихорадку денге, могут иметь иммунитет к коронавирусу.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на еще неопубликованное исследование, проведенное профессором Николесисом.

По информации, ученый сравнил по географическому признаку распространение COVID-19 и вспышки лихорадки. Выяснилось, что жители мест с более низкими показателями заражения коронавирусом и более медленным ростом заболеваемости пережили интенсивные вспышки денге в текущем и прошлом году.

"Это поразительное открытие поднимает интригующую возможность иммунологической перекрестной реактивности между серотипами флавивируса денге и SARS-CoV-2", — пришел к выводу Николелис.

Исследователь напомнил, что в предыдущих исследованиях была замечена связь между лихорадкой денге и ложноположительными результатами на антитела к COVID-19.

Такой эффект может говорить об иммунологическом взаимодействии между двумя вирусами, хотя они принадлежат к разным семействам патогенов.

По прогнозам Николелиса, если предположение о связи лихорадки денге и коронавируса окажется верным, заболевание лихорадкой денге или вакцинация против нее может обеспечить определенный уровень защиты от коронавируса.

Справка

Лихорадка денге — это флавивирус, переносимый комарами, выявленный в тропических и субтропических регионах мира, в основном в городских и полугородских условиях. Переносит заболевание комар желтолихорадочный, кусающий в дневное время. Это трансмиссивная вирусная болезнь с самым быстрым уровнем распространения, которая в данное время является эндемической в более чем 100 странах, сообщает ВОЗ.

Коронавирус в мире – о чем говорилось ранее:

  • Ученые выдвинули теорию о том, что ношение масок увеличивает шансы болеть коронавирусом бессимптомно. Согласно этой гипотезе, ношение маски для лица фактически снижает дозу инфекции и, следовательно, вирусную нагрузку, что приводит к бессимптомным или легким случаям.
  • Вирусолог Анатолий Альшейн заявил, что новый штамм коронавируса, который недавно был обнаружен в Индонезии, более летальный, он отличается чрезмерной кровожадностью.
  • Новое исследование показало, что коронавирус термостойкий, он самовосстанавливается и очень устойчив в лабораторных тестах. Команда венгерских ученых выявила, что частица вируса выдерживает 100-кратное зондирование наноиглой, что, возможно, делает этот вирус самым физически эластичным из известных.

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