Передача коронавируса: врач раскрыла самый страшный сценарий

В одном случае для людей все занозы могут стать смертельными, предупредила инфекционист.
Врач-инфекционист, доктор медицинских наук и профессор Ольга Голубовская сообщила, что самый страшный сценарий распространения коронавируса COVID-19 – мутация, в результате которой вирус сможет передавать от животного к человеку и наоборот.
Если коронавирус начнет передаваться от человека к животному и от животного к человеку, все занозы могут стать смертельными, рассказала медик в эфире телеканала НАШ.
Собеседница добавила, что пока нет четких доказательств того, что COVID-19 переносят насекомые, крысы и норки.
"…Самое страшное, если произойдет мутация, и этот вирус начнет передаваться от животного к человеку и от человека к животному. Дополнительный источник инфекции – и все занозы для нас просто смертельные", – заявила врач.
Ранее кардиолог, доктор медицинских наук и профессор Екатерина Амосова говорила, что самая большая опасность заразиться COVID-19 есть в закрытых помещениях, в частности в ресторанах, в барах и в спортзалах.
- Справка. Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что в Дании и еще в пяти странах зарегистрировано инфицирование норок коронавирусом.
- В ВОЗ отмечали, что COVID-19 мутировал, и животные подхватили его от человека.