Передача коронавируса: врач раскрыла самый страшный сценарий

Инфекционист поделилась самым страшным сценарием распространения COVID-19 / Reuters

Врач-инфекционист, доктор медицинских наук и профессор Ольга Голубовская сообщила, что самый страшный сценарий распространения коронавируса COVID-19 – мутация, в результате которой вирус сможет передавать от животного к человеку и наоборот.

Если коронавирус начнет передаваться от человека к животному и от животного к человеку, все занозы могут стать смертельными, рассказала медик в эфире телеканала НАШ.

Собеседница добавила, что пока нет четких доказательств того, что COVID-19 переносят насекомые, крысы и норки.

"…Самое страшное, если произойдет мутация, и этот вирус начнет передаваться от животного к человеку и от человека к животному. Дополнительный источник инфекции – и все занозы для нас просто смертельные", – заявила врач.

Ранее кардиолог, доктор медицинских наук и профессор Екатерина Амосова говорила, что самая большая опасность заразиться COVID-19 есть в закрытых помещениях, в частности в ресторанах, в барах и в спортзалах.