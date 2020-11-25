Первая волна коронавируса в Украине: иммунолог назвал сроки завершения

В украинском государстве не скоро закончится первая волна COVID-19, полагает врач.
Иммунолог и доктор медицинских наук Андрей Волянский считает, что в Украине продолжается первая волна коронавируса COVID-19, и она завершится после окончания холодного сезона.
Первая волна вируса в украинском государстве закончится только весной 2021 года – в апреле-мае, рассказал медик в эфире hromadske.radio.
По словам медика, условно можно сказать, что в мире уже началась вторая волна COVID-19.
"В Украине все еще первая волна (коронавируса – Ред.), но она растянута во времени... Она закончится только в апреле-мае (2021 года – Ред.), когда закончится холодный сезон. Этот процесс в мире неоднороден, потому что много локаций, разные страны…", – объяснил врач.
- Напомним, в конце сентября президент Владимир Зеленский говорил, что Украину накрыла вторая волна коронавируса.
- Позже – в начале ноября – глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что в нашей стране еще не наступила вторая волна заболеваемости. Министр добавил, что вторую волну COVID-19 Украина не сможет легко пройти.
Справка. Коронавирус в Украине по состоянию на утро 25 ноября нашли у 661858 человек, скончались 11492 человека, а выздоровели 307778 пациентов. За сутки вирус диагностирован у 13882 человек.