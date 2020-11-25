Первая волна коронавируса в Украине: иммунолог назвал сроки завершения

В Украине первая волна COVID-19 может закончиться весной 2021-го, сообщил врач / Reuters

Иммунолог и доктор медицинских наук Андрей Волянский считает, что в Украине продолжается первая волна коронавируса COVID-19, и она завершится после окончания холодного сезона.

Первая волна вируса в украинском государстве закончится только весной 2021 года – в апреле-мае, рассказал медик в эфире hromadske.radio.

По словам медика, условно можно сказать, что в мире уже началась вторая волна COVID-19.

"В Украине все еще первая волна (коронавируса – Ред.), но она растянута во времени... Она закончится только в апреле-мае (2021 года – Ред.), когда закончится холодный сезон. Этот процесс в мире неоднороден, потому что много локаций, разные страны…", – объяснил врач.

Напомним, в конце сентября президент Владимир Зеленский говорил, что Украину накрыла вторая волна коронавируса.

Позже – в начале ноября – глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что в нашей стране еще не наступила вторая волна заболеваемости. Министр добавил, что вторую волну COVID-19 Украина не сможет легко пройти.

Справка. Коронавирус в Украине по состоянию на утро 25 ноября нашли у 661858 человек, скончались 11492 человека, а выздоровели 307778 пациентов. За сутки вирус диагностирован у 13882 человек.