Первый "нокаут" коронавируса в Украине: в Ужгороде в больницах уже нет мест

Больницы Ужгорода заполнены на 100% больными с коронавирусом.
Коронавирус в Украине ускорился. По состоянию на 2 ноября в Ужгороде на Закарпатье больницы на 100% заполнены пациентами с коронавирусом. В связи с этим тяжелобольных госпитализируют в больницы других районов области.
Сообщается, что в октябре региональная комиссия обязала Ужгород расширить количество коек для больных коронавирусом до 50%, а в конце месяца министр здравоохранения Максим Степанов распорядился создать COVID-19 госпиталь на базе Центральной городской клинической больницы. Однако по состоянию на сегодня эти решения не выполняются и саботируются, говорится в сообщении Закарпатской ОГА в Facebook.
В ведомстве особо отметили, что больницы Ужгорода заполнены на 100% больными с коронавирусом.
Кроме того, из-за длительной транспортировки в другой район скончался больной коронавирусом пациент.
"В субботу во время транспортировки жителя Ужгорода в Виноградовскую районную больницу из-за не выделения дополнительных коек в Ужгороде больной, к сожалению, умер. Закарпатская ОГА официально обращается в прокуратуру области с требованием провести расследование в части определения ответственных за смерть горожанина", - говорится в сообщении.
По состоянию на понедельник, 2 ноября, в Закарпатской области выявили 14 911 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки +216.
Жертвами COVID-19 в области стали 378 человек, за последние сутки скончались 3 человека с подтвержденным диагнозом.
Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:
- По состоянию на 2 ноября в Киеве и еще семи областях больничные койки для пациентов с коронавирусом заполнены более чем на 70%. Всего в стране заполнены 66,9% таких кроватей.
- 1 ноября глава Минздрава Максим Степанов заявил, что если в Украине сохранится динамика инфицирования COVID-19, суточное количество выявления новых случаев которого держится в пределах 7,5-8 тысяч, то больницы уже скоро не смогут госпитализировать новых больных с коронавирусом.
- Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что чаще всего попадают в больницы в тяжелом состоянии с коронавирусом пациенты из группы риска (в возрасте 65+), и те, которые имеют сопутствующие заболевания.