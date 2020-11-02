Первый "нокаут" коронавируса в Украине: в Ужгороде в больницах уже нет мест

В Ужгороде в больницах больше нет мест / УНИАН

Коронавирус в Украине ускорился. По состоянию на 2 ноября в Ужгороде на Закарпатье больницы на 100% заполнены пациентами с коронавирусом. В связи с этим тяжелобольных госпитализируют в больницы других районов области.

Сообщается, что в октябре региональная комиссия обязала Ужгород расширить количество коек для больных коронавирусом до 50%, а в конце месяца министр здравоохранения Максим Степанов распорядился создать COVID-19 госпиталь на базе Центральной городской клинической больницы. Однако по состоянию на сегодня эти решения не выполняются и саботируются, говорится в сообщении Закарпатской ОГА в Facebook.

В ведомстве особо отметили, что больницы Ужгорода заполнены на 100% больными с коронавирусом.

Кроме того, из-за длительной транспортировки в другой район скончался больной коронавирусом пациент.

"В субботу во время транспортировки жителя Ужгорода в Виноградовскую районную больницу из-за не выделения дополнительных коек в Ужгороде больной, к сожалению, умер. Закарпатская ОГА официально обращается в прокуратуру области с требованием провести расследование в части определения ответственных за смерть горожанина", - говорится в сообщении.

По состоянию на понедельник, 2 ноября, в Закарпатской области выявили 14 911 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки +216.

Жертвами COVID-19 в области стали 378 человек, за последние сутки скончались 3 человека с подтвержденным диагнозом.

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