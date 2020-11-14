Петиция об отмене карантина выходного дня в Украине собрала необходимые голоса

Петиция об отмене карантина выходного дня набрала необходимые голоса / УНИАН

В Украине 14 ноября начал действовать карантин выходного дня. В то же время петиция к президенту об отмене этих ограничений уже набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов.

По состоянию на утро субботы, 14 ноября, петиция об отмене карантина выходного дня на сайте президента набрала более 27 тысяч голосов, для ее рассмотрения необходимо набрать 25 тысяч.

Как отмечается в тексте петиции, общественность, представители бизнеса и эксперты рынка требуют не вводить в действие карантин выходного дня, а в случае его введения отменить.

Также требуется отменить в Киеве и других городах запрет на осуществление предпринимательской деятельности как в целом, так и с ограничением времени.

Карантин выходного дня – о чем сообщалось ранее: