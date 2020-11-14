Петиция об отмене карантина выходного дня в Украине собрала необходимые голоса

Петиция об отмене карантина выходного дня на сайте президента набрала более 27 тысяч голосов.
В Украине 14 ноября начал действовать карантин выходного дня. В то же время петиция к президенту об отмене этих ограничений уже набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов.
По состоянию на утро субботы, 14 ноября, петиция об отмене карантина выходного дня на сайте президента набрала более 27 тысяч голосов, для ее рассмотрения необходимо набрать 25 тысяч.
Как отмечается в тексте петиции, общественность, представители бизнеса и эксперты рынка требуют не вводить в действие карантин выходного дня, а в случае его введения отменить.
Также требуется отменить в Киеве и других городах запрет на осуществление предпринимательской деятельности как в целом, так и с ограничением времени.
Карантин выходного дня – о чем сообщалось ранее:
- 13 ноября известный украинский врач Евгений Комаровский прокомментировал решение местных властей не вводить карантин выходного дня. По его мнению, чиновники стоят перед сложным выбором.
- 11 ноября мэр Львова выступил против введения карантина выходного дня в городе. Садовой призвал владельцев заведений общественного питания избегать проведения массовых мероприятий и заявил, что городские власти не будут выполнять решение правительства о карантине выходного дня.
- 11 ноября правительство Украины ввело карантин выходного дня - он будет действовать с 14 по 30 ноября включительно. С 00:00 субботы до 00:00 воскресенья запрещается работа развлекательных заведений, ресторанов, кафе, спортзалов и непродуктовых магазинов, ТРЦ, а также проведение культурных мероприятий.
Автор: Адриана Бубновская