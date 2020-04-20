Когда Ковид-19 ударит на полную и начнут раздавать деньги – доклад Зеленскому

Пик Ковид-19 и материальная помощь украинцам – что обещает Кабмин / Фото pixabay.com

Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 Кабмин ожидает в начале мая 2020. Как только пик минует – правительство обещает начать поддержку экономики.

Как доложил президенту Владимиру Зеленскому премьер-министр Денис Шмыгаль, дополнительные выплаты врачи, которые помогают в борьбе с Ковид-19, получат в конце апреля – вместе с основными зарплатами.

Что касается того, что семь областей не отчитались о коронавирусе за Пасху – это объяснили технической ошибкой в одном регионе и тем, что украинцы в принципе решили не обращаться к врачам с подозрительными симптомами в период пасхальных праздников, отмечается на сайте президента.

При этом чиновники пообещали обязательно включить все данные в общую статистику.

Ранее в Национальной академии наук спрогнозировали, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в Украине в течение ближайшего месяца. Пик новых случаев коронавируса в нашей стране за день должен приходиться на 2-5 мая, а пика летальных исходов от COVID-19 стоит ожидать 3-8 мая.

Напомним, всего в мире выявили более 2 млн 400 тысяч случаев заражения китайским коронавирусом. За последние сутки в Украине выявили 261 новый случай заболевания китайским коронавирусом. Всего в Украине зараза убила 151 человека.