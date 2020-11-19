Пик пандемии COVID-19: в ВОЗ сделали заявление о стабилизации ситуации

Вакцинация остановит пандемию COVID-19, однако новые случаи заболевания все равно будут фиксироваться, считает Мелита Вуйнович.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, возможно, уже на пике. Об этом свидетельствуют данные, сигнализирующие о снижении заболеваемости коронавирусом в мире за прошлую неделю. Эпицентр распространения вируса – Европа и Северная Америка, где фиксируется значительное количество случаев заражения.
Об этом рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в четверг, 19 ноября, в эфире радиостанции Эхо Москвы.
По ее словам, за прошлую неделю зафиксировано на 10% меньше случаев заражения COVID-19, чем за предыдущие две недели. Не исключено, что пандемия на пике, однако в каждой стране разные показатели. За отчетный период больше всего прецедентов коронавирусной инфекции было зафиксировано в Европе и Северной Америке – 81% случаев.Читайте также"Последствия будут ужасными": Ляшко назвал главную опасность пандемии COVID-19
"Есть хорошая новость. Но прошлой неделе мы наблюдали на 10% меньше случаев, чем за 14 дней до этого. Возможно, мы на пике, но надо посмотреть цифры, потому что в каждых странах разная ситуация. Некоторые страны еще набирают скорость, хотя в некоторых случаях можем сказать, что, кажется, ситуация стабилизируется", - отметила Вуйнович.
Представитель ВОЗ также подчеркнула, что несмотря на вакцинацию, целью которой является предупреждение заражения COVID-19, люди будут и в дальнейшем заражаться коронавирусной инфекцией. Однако пандемия после появления вакцины будет остановлена.
Коронавирус новости
- По состоянию на утро четверга, 19 ноября, в мире установлено 56 247 982 прецедента заражения COVID-19. Погибли 1 349 380 человек.
- За последние 24 часа на территории Украины зафиксировано 13 357 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с момента начала эпидемии в стране диагностировано 583 510 случаев COVID-19.
- Согласно прогнозу главы Минздрава Максима Степанова, карантин в Украине будет длиться до апреля. Власти утверждают, что в стране очень сложная ситуация с заболеванием коронавирусом.