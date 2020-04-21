Что можно есть при пневмонии и что категорически нельзя

Врачи назвали табу при пневмонии / pixabay.com

Коронавирус 2020 заставил весь мир говорить о пневмонии и бояться ее как смерти. Дело в том, что почти все серьезные последствия Covid-19 характеризуются пневмонией.

У людей с китайским коронавирусом развивается кашель и лихорадка. Это является результатом инфекции, достигающей дыхательного дерева - воздушных каналов, которые проводят воздух между легкими и внешней средой.

Поверхность дыхательного дерева повреждается, вызывая воспаление. Это в свою очередь раздражает нервы в слизистой оболочке дыхательных путей. Просто пылинка может стимулировать кашель.

Легкие, которые наполняются воспалительным материалом, не могут получать достаточное количество кислорода в кровь, снижая способность организма поглощать кислород и избавляться от углекислого газа. Так возникает тяжелая пневмония, и она обычно заканчивается смертью.

Так вот, чтобы пневмония не стала тяжелой и не закончилась непоправимым, медики настаивают на том, чтобы больной правильно питался.

Много воды

Врачи утверждают, что самое главное – это как только появляются признаки болезни, выпивать натощак как можно больше воды. Но для лучшего эффекта врачи советуют добавлять в воду сок цитрусовых - таким образом в организме снижается уровень интоксикации.

Много чая

По словам медиков, при пневмонии очень полезным является и чай, причем самый эффективный чай – это напиток с добавлением мяты, шалфея, шиповника и молока.

Кисломолочные продукты

Обязательно включение в диету кисломолочных напитков, которые способствуют нормализации состояния кишечной микрофлоры, значительно страдающей на фоне системной антибактериальной терапии.

При появлении первых признаков улучшения и снижении температуры тела больным уже можно добавлять в свой рацион супы на бульоне или овощном отваре, суфле и пюре из мяса, яйца, отварную рыбу, творог, фруктовые и овощные пюре, каши, котлеты, правда, они не должны быть жирными.

Что нельзя есть и пить при пневмонии

Врачи категорически запрещают при пневмонии употреблять ряд продуктов. В список табу входит алкоголь, сахар, капуста и бобовые. Первый вызывает увеличение интоксикации организма, а вторые - увеличивают приток крови к ЖКТ.

Кроме того, при пневмонии нельзя есть жареные, копченые и острые продукты.

Под запретом при пневмонии также хлеб, макароны и картофель, пишут росСМИ.

Читайте такжеКак пошить модную маску для лица своими руками - выкройка и фотоНапомним, ранее ученые из Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете назвали симптомы, по которым можно определить, что болезнь у пациента с COVID-19 будет развиваться в тяжелой форме.

Исследование показало, что если у пациента на раннем этапе госпитализации наблюдается повышение показателей с-реактивного белка, д-димера и ферритина, то с большой долей вероятности болезнь перейдет в тяжелую форму.

Другим важнейшим признаком грядущих осложнений является низкий показатель насыщаемости крови кислородом.